Inter Miami, con Messi en buen nivel, igualó ante New York Red Bull

Inter Miami, con una buena versión de Leo Messi, empató 2-2 ante New York Red Bull. Los argentinos Silvetti y Berterame anotaron los goles.

Inter Miami, con Lionel Messi entre los titulares, empató 2-2 frente a New York Red Bull, en un encuentro válido por la séptima fecha de la MLS, disputado esta noche en el Nu Stadium, el nuevo escenario del equipo de Florida, inaugurado la semana anterior.

El equipo visitante se puso en ventaja con un gol del mexicano Jorge Ruvacalba, mientras que los argentinos Mateo Silvetti y Germán Berterame dieron vuelta el marcador, pero al promediar la segunda etapa Adri Mehmeti marcó el empate de New York.

Un sabor amargo para el Inter Miami de Messi

La igualdad dejó un sabor amargo para Inter Miami, que venía de empatar ante Austin, también como local, y esta noche tampoco pudo festejar en su nueva casa, pese a haber acumulado méritos para llevarse los tres puntos, con Messi y Rodrigo De Paul en buen nivel.

Al comienzo del segundo tiempo el astro rosarino tuvo una ocasión inmejorable, pero remató apenas desviado, y también estuvo cerca conm un tiro libre, bien contenido por el arquero Ethan Horvath.

Con este marcador, Inter Miami quedó tercero en la Conferencia Este, por detrás de Nashville y Chicago Fire, aunque la temporada recién está en su fase inicial. Y en la próxima jornada el equipo dirigido por Javier Mascherano visitará a Colorado Rapids, el sábado venidero.