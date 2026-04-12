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Colón quiere aprovechar para cortarse en la punta frente a Racing de Córdoba

Colón buscará consolidarse como único líder de la Zona A de la Primera Nacional, cuando desde las 19 reciba a Racing de Córdoba. Formaciones.

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 08:19hs
Colón quiere aprovechar para cortarse en la punta frente a Racing de Córdoba

UNO Santa Fe / José Busiemi

Con la ilusión en alza y la necesidad de sostener el liderazgo, Colón recibirá este domingo desde las 19 a Racing de Córdoba en el estadio Brigadier López, por la fecha 9 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de Joaquín Gil.

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El Sabalero, ante la derrota de Deportivo Morón (su próximo rival como visitante) como visitante de San Miguel tiene la gran chance de cortarse en lo más alto, incluso aprovechando la caída de Godoy Cruz frente a San Telmo en la Isla Maciel.

Colón, con una base firme y una duda en defensa

A horas del partido, el equipo que conduce Ezequiel Medrán ultimó detalles con una certeza y un interrogante. Como es habitual, el DT no confirmó la formación, aunque en la interna hay indicios claros sobre los 11.

La novedad principal estará en el arco: ante la ausencia de Matías Budiño, el que tendrá su oportunidad será Tomás Paredes, quien sumará sus primeros minutos en este 2026 tras haber debutado el año pasado. En la previa, además, renovó su vínculo con el club hasta diciembre de 2028, una señal de confianza a futuro.

Tomás Paredes
Tomás Paredes tendrá la gran responsabilidad de ser el arquero de Colón ante la lesión de Matías Budiño.

Tomás Paredes tendrá la gran responsabilidad de ser el arquero de Colón ante la lesión de Matías Budiño.

La única duda pasa por el lateral izquierdo. Sin Leandro Allende, afectado por una lesión, el puesto se lo disputan Emanuel Beltrán —habitual lateral derecho— y Conrado Ibarra. Durante la semana, el entrenador probó distintas variantes, aunque Beltrán aparece con una leve ventaja para meterse en el equipo titular.

En el resto, no habría mayores sorpresas: Medrán apostaría a sostener la base que viene rindiendo, con la intención de darle continuidad a una estructura que le permitió al Sabalero afirmarse en lo más alto de la tabla.

Racing mete mano y busca reacción

Del otro lado, Racing de Córdoba llegará a Santa Fe con cambios. Tras la caída ante Ciudad de Bolívar, la dupla técnica conformada por Ramiro Torres y Pablo Motta ensayó variantes en la semana con la intención de torcer el rumbo.

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En la práctica formal de fútbol, el cuerpo técnico probó tres modificaciones respecto al último partido: saldrían Luciano Viano, Tomás Kummer y Fernando Ortiz, mientras que ingresarían Chamorro, Vega y Machado.

LEER MÁS: Racing de Córdoba está listo para visitar a Colón en un partido clave

Además, una de las miradas está puesta en Ricardo Centurión, quien continúa con su puesta a punto desde lo físico y futbolístico. Si responde bien en las últimas horas, podría integrar el banco de suplentes.

La Academia sabe que tiene un desafío exigente ante el líder, pero también que un buen resultado puede reposicionarlo en la pelea. Luego de este compromiso, deberá recibir a Defensores de Belgrano en Nueva Italia.

Un duelo con mucho en juego

El partido en el Brigadier López no será uno más. Colón intentará hacer pesar su localía y su buen momento para consolidarse como líder de la Zona A, mientras que Racing irá por un golpe que le permita recuperar confianza.

Probables formaciones de Colón y Racing de Córdoba

Colón: Tomás Paredes; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Emanuel Beltrán o Conrado Ibarra; Federico Lértora y Matías Muñoz; Julián Marcioni, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Racing de Córdoba: Brian Olivera; Raúl Chamorro, Gabriel Aranda, Matías Sánchez y Emanuel Díaz; Santiago Rinaudo, Alan Olinick, Gaspar Vega y Matías Machado; Leandro Córdoba y Pablo Chavarría. DT: Ramiro Torres y Pablo Motta.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Joaquín Gil.

Hora: 19.

TV: AFA Play.

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