"Esto no da para más": le robaron 1.5 millones de pesos en una entradera y le acuchillaron su perro

En declaraciones a la prensa, Sandra, víctima de la entradera en la localidad santotomesina manifestó: "Esta es la segunda vez que me sucede algo así. Cuando los tuve adelante mi perro me defendió y le pegaron un chuzazo. Yo tenía un hervidor con agua caliente y a uno lo quemé, el otro empezó a pegarme y a decirme si tenía cosas de valor. Atiné a decirle a quien me estaba pegando donde estaba mi plata guardada y se la llevaron".

Embed SANTA FE | Trasladarán la Comisaría 6ta a la sede policial ubicada en el ingreso a la ciudad por Iturraspe y Perón https://t.co/ZAy600ui4s — UNO Santa Fe (@unosantafe) April 5, 2023

Continuando con su relato del robo, Sandra indicó: "Nos habíamos cruzado porque mi nuera me había pedido agua caliente, pero cuando volvimos a cruzar a nuestra casa vi que ladró mi perro enseguida los vi ya adentro. Cuando mi perro me quiso defender y le tiraron una puñalada. Hacía cinco minutos que lo había cruzado a mi nieto de cinco años, pudo haber sido peor si estaba él. Ahora tengo golpes pero no más que eso gracias a Dios".

Vengo de vivir en barrio Nuevo Horizonte, ya sufrí un robo en el que me dieron una puñalada. Está en todos lados la inseguridad y te da impotencia porque mi esposo trabaja para que no nos falte nada y vienen estos delincuentes y se llevan lo poco que uno tiene guardado. Esto no da para más en ningún lado", concluyó apesadumbrada.