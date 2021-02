Estudiantes terciarios del Almirante Brown alertan sobre el estado del edificio

Lo que se intentó esconder es, aún en pandemia y a poco de la vuelta a la presencialidad, muchísima mugre acumulada en los inodoros, la no existencia de canillas en los baños, sorprendentes roturas en los techos de las aulas, humedades, persianas rotas, telarañas enormes, ausencia de vidrios, desechos de animales y desorden en general.

alte brown 4.jpg Crédito: La Walsh centro de estudiantes del ISP 8

La casa propia

Luego de varios años de reclamo, desde “La Walsh” cuentan que en 2010 se logró por primera vez que el Ministerio de Educación los reciba junto a autoridades de la institución, docentes y no docentes. Allí se estableció una mesa de diálogo para la construcción de un edificio propio.

A partir de allí se ofrecieron distintos terrenos para que el Almirante Brown pueda construir su lugar, y en 2013 se eligió a través de una encuesta pública, un espacio ubicado en Zeballos y San Lorenzo. Muy cerca de la Esquina Encendida. El 18 de mayo de 2015 las entonces ministras de Desarrollo Social, Mónica Bifarello, y de Educación, Claudia Balagué, firmaron el traspaso del terreno de una cartera a la otra respectivamente para la construcción del Instituto 8.

Desde ahí el estudiantado, docentes y las autoridades quedaron expectantes a los próximos pasos para comenzar con el sueño de la casa propia. Recién en diciembre de 2018 fueron convocados a la presentación del proyecto final. En ese momento, dicen desde La Walsh, “hubo varios cruces, ya que el mismo contaría con menos capacidad de la necesitada”.

José Cándido, integrante del centro de estudiantes, explica a UNO: “Era un proyecto que dentro de todo estaba bien, era mejorable porque iba a ser un híbrido entre lo social y lo educativo, una mezcla. Tenía cuatro pisos pero no terminaba de contentar las necesidades como para formar docentes. Los fines de semana iba a ser un espacio cultural tipo La Redonda y después los días de semana dedicados a la educación”.

Todo parecía estar listo para que en febrero de 2019 comenzara la obra. “Nunca hubo licitación. Esperamos y nos hartamos de reclamar, pero desde el Ministerio de Educación no obtuvimos respuesta”, dicen desde La Walsh.

Pandemia

Con la emergencia sanitaria del Covid-19, durante 2020 no se pudo avanzar en ninguna gestión. Ahora, a partir del anuncio de la vuelta a clases presenciales, se suman varios problemas. “Ingresamos el edificio que funciona como nuestra sede, que cuenta con más de 100 años de uso, que evidencia unas condiciones lamentables, cotidianas para quienes lo transitamos, pero que han empeorado por el abandono durante esta pandemia”, dicen desde La Walsh.

Abril Romano, del Centro de Estudiantes, dice a UNO: “El contrato de la extensión áulica no se va a renovar. Por lo tanto hay cuatro carreras que quedan sin lugar dónde cursar. Como respuesta, el Ministerio propuso dividir al estudiantado en dos lugares más: la escuela Drago y el Instituto 13 que queda en la peatonal. Quedan muy alejados unos de otros. Otro de los problemas que tendríamos es la hora de cursado, porque en estos lugares saldríamos entre las once y las once y media de la noche. Y hay muchas personas que no son de acá, sino que se toman coles interurbanos como la C verde, el colectivo de Recreo, o de Paraná. Elevamos en una nota el reclamo y estamos esperando que nos den una respuesta para ver qué cómo podemos solucionar esto”.

Y agregó: “Queremos pensar a largo plazo, con la propuesta de edificio propio, que está prometido hace mucho tiempo y no se está cumpliendo”. Por su parte José apuntó: “A esto le falta totalmente un contenido humano y una lógica porque somos humanos, no somos objetos. No nos podemos andar dividiendo como si nada hasta altas horas de la noche. Aparte la propuesta ofrece solamente un asistente escolar más. Es decir un portero más, o sea que hay que sacar portero de la sede para llevar también al Instituto 13 y la escuela Drago para hacer las funciones de limpieza. Con lo que el protocolo requiere y con lo que la vuelta a clase significa”.

“No podemos seguir estando en el Almirante Brown porque, en primer lugar, el edificio es de la escuela primaria y de la secundaria. La secundaria tiene siete turnos, es un montón de gente que circula en el edificio. Y en segundo lugar: las condiciones. Se caen los techos, no hay puertas, no hay ventanas. Recuerdo estar cursando hace dos años y el techo del auditorio se cayó. No tuvimos auditorio como por ocho meses, siendo que el auditorio es un lugar donde se realizan los actos, donde podemos juntar a todo el estudiantado por ser un espacio bien amplio. El frío del invierno sin ventanas. Las condiciones ahora del edificio son muy precarias y realmente perjudican a la hora de poder llevar a cabo una carrera”, sostuvo Abril.