Uno Santa Fe | Santa Fe | Torres

Eze Torres se diferenció en el debate de la Universidad Nacional de Rosario

En el debate realizado en la UNR, el candidato se destacó por su firmeza y claridad al abordar los temas que más preocupan a los santafesinos: producción, seguridad y educación

18 de octubre 2025 · 13:34hs
Ezequiel Torres

gentileza

Ezequiel Torres

Eze Torres participó del debate llevado adelante en la Universidad Nacional de Rosario, y se destacó por su firmeza y claridad al abordar los temas que más preocupan a los santafesinos: producción, seguridad y educación

Durante su exposición, el rafaelino subrayó la necesidad de fortalecer la producción local, generar empleo genuino para los jóvenes y garantizar una educación de calidad que prepare a las nuevas generaciones para el futuro. Además, fue el único candidato en expresar su preocupación por la baja natalidad en la provincia y el país, advirtiendo que se trata de un desafío estructural que debe ser atendido con políticas concretas.

“Si los jóvenes no tienen oportunidades para crecer, estudiar, trabajar y formar una familia, el país no tiene futuro”, señaló Torres, planteando propuestas que van desde incentivos para el empleo joven y acceso a la vivienda, hasta acompañamiento a la maternidad y paternidad responsable.

En materia de seguridad, remarcó la importancia de recuperar el orden y la autoridad, fortalecer las fuerzas provinciales y dotarlas de herramientas modernas como las Taser, que ya demostraron resultados positivos en Santa Fe.

Finalmente, destacó que la educación, la producción y la seguridad deben ser pilares de una Argentina que vuelva a creer en su gente. Con una mirada puesta en el futuro, Eze Torres se posicionó como una voz distinta, comprometida con los valores del trabajo, la familia y la esperanza.

Torres debate UNR
