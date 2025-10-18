Uno Santa Fe | Santa Fe | puertos

Cuánto creció la operatoria de los puertos públicos y cuál batió récords en Santa Fe

Los puertos públicos de Santa Fe y Rosario consolidan su liderazgo en logística y exportación durante 2025, posicionando a la provincia como un nodo estratégico

18 de octubre 2025 · 11:02hs
Como resultado de las políticas implementadas por el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, los puertos públicos de Santa Fe, dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo, alcanzaron niveles históricos de movimiento de cargas, reflejando la consolidación de la infraestructura portuaria y el impacto positivo de las acciones provinciales.

“Nuestras políticas de desarrollo productivo y logístico están dando resultados concretos. Cada récord en movimiento de contenedores y toneladas de granos refleja no solo la eficiencia de nuestra infraestructura portuaria, sino también la consolidación de la provincia como un polo estratégico para la producción y la exportación. Este récord histórico nos alienta a seguir profundizando el trabajo conjunto con el sector privado y con el resto de las áreas del Gobierno provincial”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Puerto Rosario

El Puerto de Rosario alcanzó un récord histórico con más de 3 millones de toneladas manipuladas en los últimos 12 meses, lo que representa un crecimiento interanual del 37 %. Se manipularon 72.032 contenedores (TEUs), con un incremento interanual del 48,5 %. Solo en septiembre de 2025, la Terminal Puerto Rosario (TPR) movió 101.398 toneladas, incluyendo 78.937 toneladas en contenedores y 8.843 TEUs, con un crecimiento del 105 % respecto al mismo mes del año anterior. Servicios Portuarios S.A. embarcó 34.370 toneladas en un buque ultramar, sumando 1.489.883 toneladas acumuladas en lo que va del año.

Las mediciones marcan que los concesionarios vienen superándose mes a mes. En este sentido en el mes de julio se registró una operatoria histórica, mientras que en TPR en septiembre el movimiento de Contenedores, 8843 Teus, fue el mejor registro en el año.

Puerto Santa Fe

En el Puerto de Contenedores, en la ciudad de Santa Fe, la operatoria acumulada hasta septiembre de 2025 alcanzó 435 TEUs y 435 camiones, superando los 332 TEUs y camiones del mismo período de 2024. La Terminal de Agrograneles también mostró un crecimiento sostenido, movilizando 299.711 toneladas entre 2024 y 2025. La soja continúa siendo el grano más transportado (184.128 toneladas), seguida por girasol, maíz partido, trigo, maíz y sorgo. La utilización de 29 barcazas y 3.161 camiones en 2025, frente a 18 barcazas y 2.525 camiones en 2024, refleja la mayor capacidad logística y eficiencia de la terminal.

Zona Franca Santafesina

Entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, la Zona Franca Santafesina movilizó 202.060 toneladas de cargas a granel por vía acuática, con un promedio mensual de 11.226 toneladas y un pico de 54.504 toneladas en diciembre de 2024. Egipto fue el principal país de origen, mientras que Paraguay concentró los egresos con 36.183 toneladas, destacándose el mes julio de 2025 como el de mayor volumen exportado. El flujo implicó además el movimiento de 6.164 camiones, consolidando a la zona franca como un nodo logístico de relevancia regional.

Puerto Villa Constitución

La Terminal II del Puerto de Villa Constitución registró un total acumulado de 191.750 toneladas embarcadas entre enero y septiembre de 2025. Entre las operaciones destacadas se encuentran cargas de arveja con destino a Venezuela, maíz hacia el Reino Unido y España, cebada forrajera con destino a Omán, y otros embarques hacia Polonia e India, reflejando la diversificación de mercados y la eficiencia logística de la terminal.

“Estos resultados reflejan una política sostenida de inversión, modernización e integración logística que impulsa el Gobierno de Santa Fe. El incremento en trasbordo de contenedores, el aumento del volumen de agrograneles y la diversificación de los medios de transporte, como barcazas y camiones, evidencian un sistema portuario más eficiente y competitivo. Cada operación portuaria genera valor para la economía provincial y nacional”, aseguró la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado.

Los registros exhiben a Santa Fe consolidada como un polo logístico de primer nivel, donde la inversión, planificación y decisión política trabajan de manera articulada, orientadas a la eficiencia en la exportación y el tránsito de cargas hacia mercados nacionales e internacionales.

