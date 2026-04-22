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Falló el freno de mano y un camión terminó dentro de un comercio en Avenida Peñaloza al 6900

A pesar de la gravedad del episodio, no se registraron personas heridas ni otros vehículos involucrados

22 de abril 2026 · 11:01hs
El camión se habría quedado sin frenos y terminó incrustado en la vidriera de un comercio

gentileza

El camión se habría quedado sin frenos y terminó incrustado en la vidriera de un comercio

Un camión que descargaba combustible en una estación de servicio protagonizó un impactante accidente en la mañana de este miércoles en la ciudad de Santa Fe, luego de que fallara el freno de mano y el vehículo terminara incrustado en el frente de un comercio.

El hecho ocurrió en avenida Peñaloza al 6900, cuando el vehículo de gran porte se encontraba realizando tareas habituales de descarga. Según las primeras informaciones, el camión sufrió una falla mecánica que provocó la pérdida de control, avanzando sin conductor al mando.

En su recorrido, el camión cruzó calle Estanislao Zeballos y terminó impactando contra un local comercial ubicado en la zona. A pesar de la gravedad del episodio, no se registraron personas heridas ni otros vehículos involucrados, lo que evitó una situación de mayor riesgo.

El frente del comercio resultó con importantes daños materiales, siendo el principal perjuicio del siniestro. Vecinos y comerciantes del sector manifestaron su preocupación por lo ocurrido, destacando que se trata de una zona de alto tránsito tanto vehicular como peatonal.

camión choque
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