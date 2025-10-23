Fernanda Gutiérrez: la dirigente de izquierda que propone "terminar ya con este gobierno de ajustadores"

Docente de nivel inicial, militante del MST y candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores — Unidad (FITU), Gutiérrez apuesta a ampliar el bloque de la izquierda en el Congreso y a coordinar la lucha en las calles contra la agenda de ajuste

Fernanda Gutiérrez , docente de nivel inicial y militante del MST desde hace 15 años, encabeza la lista de propuestas públicas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores — Unidad (FITU) en la provincia. Aunque no lidera formalmente la lista, desde el espacio señalaron que las bancas que consiga el frente serán rotativas para garantizar la participación de todas las organizaciones que integran la coalición, por lo que Gutierrez ocuparía un período en caso de lograr representación por el MST.

A pocos días del cierre de la campaña, la dirigente mantiene la recorrida provincial y pone el acento en la necesidad de “terminar con el gobierno de los ajustadores” , según consignaron desde el FITU. Para Gutierrez y su espacio, la candidatura no es sólo una contienda electoral: es parte de una estrategia para disputar en el Congreso y en las calles las reformas laboral y previsional que, advierten, impulsa el gobierno nacional y que afectarían derechos adquiridos por los trabajadores y jubilados.

Desde la izquierda, subrayan que el FITU fue el único espacio que no se sentó a negociar las leyes con el gobierno nacional y que votó en bloque contra lo que califican como ajustes y recortes. En la provincia, su discurso incluye críticas directas al gobernador Maximiliano Pullaro, a quien acusan de actuar como “títere” del gobierno nacional de Javier Milei y de aplicar políticas de ajuste similares a las que se promueven a nivel central. Fuentes del FITU sostienen que, pese a las diferencias retóricas, el pullarismo votó en el Congreso medidas compatibles con la agenda nacional.

En el mapa electoral provincial, la izquierda plantea que, ante la polarización entre dos bloques dominantes, es fundamental ofrecer una alternativa “consecuente” y sin concesiones programáticas. Desde el FITU señalan que, aunque hay listas con estructura y recursos —y dos listas que, a su juicio, tienen aseguradas bancas provinciales—, su objetivo es ampliar un espacio de resistencia y movilización social que haga contrapeso a las políticas de ajuste.

Gutierrez también advierte sobre la dimensión geopolítica del actual gobierno: afirma que la gestión nacional busca “dar una señal de gobernabilidad a Trump” y a los mercados para asegurar la llegada de capitales a cambio de ceder soberanía sobre recursos estratégicos. En ese marco, los diputados de izquierda se presentan comprometidos a enfrentar en el Congreso y en la calle iniciativas como la reforma laboral y la reforma previsional anunciadas por referentes del Poder Ejecutivo.

El FITU, además de la propuesta legislativa, hace hincapié en la movilización: llama a acompañar las listas del frente y a salir a las calles para defender derechos conquistados. Para Gutierrez y su corriente, la combinación de representación parlamentaria y activismo social es la vía para frenar las medidas que, aseguran, profundizan la precarización y la pérdida de derechos.