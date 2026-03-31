La Municipalidad de Santa Fe informa que desde este miércoles 1 de abril comenzarán a regir los nuevos horarios de invierno en el Cementerio Municipal, ubicado en Avenida Blas Parera 5200.
Desde abril, el Cementerio Municipal de Santa Fe modificará sus horarios de visita y servicios
Los horarios de atención al público, visitas y servicios fúnebres en el Cementerio Municipal de Santa Fe cambiarán por la temporada invernal
31 de marzo 2026 · 08:52hs
De esta manera, los horarios de visita serán de lunes a viernes, de 8 a 17.30. Mientras que los sábados, domingos y feriados de 8 a 15.
Por otro lado, la recepción de los servicios fúnebres será de lunes a viernes en el horario de 7.30 a 11.45 y de 13.15 a 17.30. Mientras que los sábados, domingos y feriados de 7.30 a 11.30.
Por último, la atención al público de la administración será de lunes a viernes de 7.15 a 12.30. Los nuevos horarios tienen vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026.