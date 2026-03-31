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Desde abril, el Cementerio Municipal de Santa Fe modificará sus horarios de visita y servicios

Los horarios de atención al público, visitas y servicios fúnebres en el Cementerio Municipal de Santa Fe cambiarán por la temporada invernal

31 de marzo 2026 · 08:52hs
El Cementerio Municipal de Santa Fe cambia sus horarios por la temporada de invierno

El Cementerio Municipal de Santa Fe cambia sus horarios por la temporada de invierno

La Municipalidad de Santa Fe informa que desde este miércoles 1 de abril comenzarán a regir los nuevos horarios de invierno en el Cementerio Municipal, ubicado en Avenida Blas Parera 5200.

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De esta manera, los horarios de visita serán de lunes a viernes, de 8 a 17.30. Mientras que los sábados, domingos y feriados de 8 a 15.

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Luces Cementerio

Luces Cementerio

Por otro lado, la recepción de los servicios fúnebres será de lunes a viernes en el horario de 7.30 a 11.45 y de 13.15 a 17.30. Mientras que los sábados, domingos y feriados de 7.30 a 11.30.

Por último, la atención al público de la administración será de lunes a viernes de 7.15 a 12.30. Los nuevos horarios tienen vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026.

Santa Fe Cementerio Municipal horarios invierno
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