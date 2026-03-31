Dengue en Santa Fe: más de 1.100 casos notificados y un primer caso confirmado

El Ministerio de Salud reportó un único caso importado en la provincia y refuerza la vigilancia ante posibles brotes

La situación del dengue en Santa Fe se mantiene bajo monitoreo estricto en el marco de la actual temporada epidemiológica. Según el último informe epidemiológico oficial del Ministerio de Salud provincial de Santa Fe, hasta la semana epidemiológica 11 de 2026 se notificaron 1149 casos sospechosos , aunque solo se confirmó un caso positivo en todo el territorio santafesino.

El dato, si bien lleva tranquilidad en cuanto a la baja circulación viral, no implica una relajación de las medidas sanitarias. Por el contrario, las autoridades insisten en reforzar la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención , especialmente ante el contexto regional y climático favorable para la proliferación del mosquito Aedes aegypti .

Dengue en Santa Fe: qué dice el informe oficial

El único caso confirmado en la provincia corresponde a un caso importado, detectado en el departamento San Cristóbal. Se trata de una persona con antecedente de viaje a Maldivas que presentó síntomas compatibles tras su regreso.

Desde el Ministerio de Salud detallaron que, ante la sospecha, se aplicaron de inmediato acciones de bloqueo sanitario, incluyendo controles en la zona y búsqueda activa de posibles contagios. Hasta el momento, no se detectaron nuevos casos asociados.

Más de mil casos notificados: por qué se encienden las alertas

A pesar de que la confirmación de casos es baja, el número de notificaciones de dengue supera el millar, lo que refleja un escenario de alta sensibilidad del sistema de vigilancia.

Esto se debe a que todo cuadro compatible con síndrome febril agudo inespecífico debe ser reportado de manera inmediata, lo que permite detectar de forma temprana posibles brotes y actuar rápidamente para evitar la propagación.

Contexto nacional: pocos casos pero riesgo latente

A nivel país, la temporada también muestra una baja cantidad de casos confirmados, con 28 positivos sobre más de 14 mil sospechosos. Sin embargo, las autoridades sanitarias remarcan que la enfermedad tiene un comportamiento estacional, con mayor circulación durante los meses cálidos.

En este sentido, el período comprendido entre primavera y otoño representa el mayor riesgo epidemiológico, ya que las condiciones climáticas favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

Prevención del dengue: medidas clave en Santa Fe

Desde la cartera sanitaria provincial reiteran que la mejor herramienta contra el dengue sigue siendo la prevención domiciliaria. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Eliminar recipientes con agua estancada

Mantener patios y jardines limpios

Utilizar repelente y mosquiteros

Permitir el ingreso de brigadas sanitarias en operativos de control

Además, se insiste en la importancia de la consulta temprana ante síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor detrás de los ojos o erupciones cutáneas.

Vigilancia activa y sistema de salud en alerta

El informe epidemiológico subraya que los equipos de salud deben intensificar la vigilancia de arbovirosis, optimizar el diagnóstico diferencial y garantizar la correcta atención de los casos sospechosos.

En paralelo, la provincia mantiene activos los protocolos de respuesta rápida, con el objetivo de evitar brotes como los registrados en temporadas anteriores.

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