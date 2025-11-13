Festejos por los UPD y UUD en Santa Fe: buscan evitar destrozos en las celebraciones de fin de ciclo escolar

El intendente Poletti encabezó una mesa de trabajo con estudiantes, directivos y padres. El objetivo es coordinar los operativos de limpieza y seguridad, disponiendo de la GSI y la policía, si las escuelas informan con antelación los lugares de encuentro.

Para evitar destrozos y basura. La Municipalidad organizó una reunión con estudiantes y escuelas para garantizar festejos de fin de ciclo seguros y responsables.

La Municipalidad de Santa Fe avanza en un trabajo conjunto con la comunidad educativa para que los cierres de ciclo se desarrollen de manera ordenada, segura, responsable y sin destrozos. Con ese objetivo, el intendente Juan Pablo Poletti se reunió con estudiantes, representantes de escuelas y familias para dialogar sobre los festejos de fin de año de los estudiantes .

Ante la proximidad del Último Primer Día (UPD) y el Último Último Día (UUD) —eventos que en años anteriores generaron inconvenientes como acumulación de residuos y daños en el espacio público—, el municipio convocó este jueves a una mesa de trabajo en la Estación Belgrano. Participaron estudiantes, directivos, docentes, padres y equipos de las secretarías de Educación, Control y Ambiente.

“El fin fue poder escucharnos”, afirmó Poletti. “Los chicos quieren divertirse y queremos que lo hagan. Pero, en función de lo que ocurrió el año pasado e incluso a principios de este, era necesario abordar el tema y dialogar con ellos”.

El intendente explicó que, con anticipación sobre los lugares de encuentro y mediante la coordinación con las escuelas, la Municipalidad puede trabajar en operativos de limpieza, así como disponer la presencia de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) y de la policía para prevenir conflictos y evitar el vandalismo en plazas y monumentos. “Si sabemos el día y el lugar donde se van a reunir, podemos colaborar y prevenir”, agregó.

Trabajo conjunto

La secretaria de Educación, Alicia Barletta, valoró la instancia como un espacio necesario para integrar la mirada de los jóvenes. “Hoy aprendimos que hay que escuchar a los estudiantes. Muchas veces lo que compartimos los adultos no llega a los adolescentes, y necesitamos sus voces para que las campañas de concientización sean efectivas”, señaló.

“La idea fue escuchar a todas las partes implicadas para que este no sea un problema, sino una buena finalización de ciclo para los estudiantes: ordenada, responsable y, por sobre todo, segura”, añadió.

Desde el ámbito educativo, Mariana Manzutti, tutora de quinto año, destacó la importancia de acompañar las nuevas formas de festejar. “No se trata de restringir, sino de acompañar desde el diálogo y el consenso”, sostuvo. “Las formas de celebración cambiaron, pero con coordinación junto a las familias se pueden lograr muchas cosas positivas. Y que la Municipalidad se sume es muy importante”.

La palabra de estudiantes

Por su parte, Martina Bonino, estudiante de 5.º año del Colegio Calvario, valoró la presencia del Estado y el rol preventivo. “Me parece muy bueno que la GSI haga patrullajes; puede resolver un montón de conflictos. Son situaciones de violencia en la calle que necesitamos atender. Estos espacios sirven para pensar soluciones como ciudadanos y como alumnos”, expresó.

La jornada marcó el inicio de un proceso de trabajo colaborativo que busca sentar las bases para una convivencia ciudadana y un cuidado ambiental sostenibles durante los festejos de fin de año. En las próximas semanas se realizarán nuevos encuentros para definir las acciones a seguir.

Participaron las escuelas N.° 440 Simón de Iriondo, N.° 442 Juana del Pino, N.° 256 Juan B. Bustos, N.° 637 Domingo Cullen, N.° 441 Victoriano Montes, Dante Alighieri; y los colegios Inmaculada, La Salle, Calvario y Adoratrices.

En qué consiste la iniciativa

El programa apunta a generar un cambio cultural en la forma de celebrar los cierres del ciclo lectivo, reemplazando prácticas perjudiciales —como el arrojo indiscriminado de papel u otros residuos— por alternativas sustentables y respetuosas con el entorno.

Los ejes principales son:

Promover hábitos responsables y reducir el impacto ambiental de los festejos.

Incentivar la participación activa de los estudiantes como agentes de cambio en sus instituciones.

Fortalecer el vínculo con el circuito de reciclaje, trabajando en conjunto con recuperadores urbanos.

Las acciones incluyen talleres áulicos dictados por personal municipal, donde cada escuela delineará su propio plan de acción. Luego, alumnos y docentes visitarán el complejo ambiental para conocer la importancia de la separación de residuos y pensar cierres de ciclo solidarios, sin arrojar papeles. Finalmente, los estudiantes contarán con un espacio para entregar el material recolectado, que será pesado y registrado.