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Vacunación en Santa Fe: este martes habrá un operativo gratuito en la Costanera Oeste

El operativo itinerante estará el 29 de septiembre, de 17 a 19:30, en las letras corpóreas, con dosis gratuitas para grupos priorizados y la posibilidad de completar el carnet.

27 de septiembre 2026 · 19:19hs
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Operativo. Habrá vacunación gratuita este martes 29 de septiembre de 17 a 19:30 en la Costanera Oeste de Santa Fe.

Operativo. Habrá vacunación gratuita este martes 29 de septiembre de 17 a 19:30 en la Costanera Oeste de Santa Fe.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante #ModoVacuna, una iniciativa que lleva adelante junto al Ministerio de Salud de la Provincia para acercar la vacunación gratuita a distintos espacios públicos de la ciudad.

Esta semana, el dispositivo sanitario estará presente el martes 29 de septiembre, de 17 a 19:30, en las letras corpóreas de la Costanera Oeste, en el marco de la actividad “Caminata x el Corazón”.

La propuesta está dirigida especialmente a personas mayores, adultos con factores de riesgo y embarazadas, aunque también podrán acercarse quienes necesiten revisar o completar su carnet de vacunación.

Qué vacunas se aplicarán

Durante el operativo se podrán recibir las vacunas correspondientes contra la gripe y el neumococo, de acuerdo con la edad, las condiciones de salud y el esquema de cada persona.

La campaña antigripal provincial contempla especialmente a las personas de 65 años o más, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, embarazadas, niños pequeños y otros grupos definidos por el Calendario Nacional de Vacunación.

LEER MÁS: Vax Team: la estrategia de Santa Fe que logró mejorar las coberturas de vacunación infantil

También se contempla la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación, mientras que la vacuna Triple Bacteriana acelular contra la tos convulsa, difteria y tétanos se indica a partir de la semana 20 de cada embarazo.

Además, quienes tengan dosis pendientes podrán acercarse para controlar y completar su carnet de vacunación.

Qué hay que llevar

Las personas que concurran al operativo deberán presentar su DNI. En caso de contar con el carnet de vacunación, también se recomienda llevarlo para que el personal sanitario pueda verificar las dosis aplicadas y determinar si corresponde completar algún esquema.

La vacunación en los hospitales y centros de salud públicos de la provincia es gratuita y contempla las vacunas establecidas por el Calendario Nacional.

Qué hacer si no se puede asistir

Quienes no puedan acercarse este martes a la Costanera Oeste podrán concurrir al centro de salud más cercano para consultar por las vacunas que les corresponden y completar las dosis pendientes.

Para realizar consultas sobre #ModoVacuna, la Municipalidad habilitó el WhatsApp 342 611 6585.

El objetivo de #ModoVacuna

El programa conjunto entre la Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial busca ampliar el acceso a la vacunación y mejorar las coberturas en los grupos considerados prioritarios.

Entre los objetivos planteados se encuentra alcanzar al menos un 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad que presentan factores de riesgo, especialmente en las zonas priorizadas.

De esta manera, los operativos itinerantes buscan acercar la vacunación a espacios de circulación habitual y facilitar que los vecinos puedan actualizar sus esquemas sin necesidad de trasladarse hasta un vacunatorio específico.

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