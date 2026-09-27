Día del Empleado de Comercio: qué negocios estarán cerrados este lunes en Santa Fe

El descanso correspondiente al 26 de septiembre fue trasladado al lunes 28 en la capital provincial. Los supermercados y grandes superficies no abrirán, mientras que los locales atendidos por sus dueños podrán funcionar.

Día del Empleado de Comercio. Se conmemora el 26 de septiembre, trasladado al lunes 28 en Santa Fe capital.

Este lunes 28 de septiembre se celebrará en Santa Fe capital el Día del Empleado de Comercio , una jornada establecida por la Ley Nacional 26.541 que otorga a los trabajadores mercantiles los mismos alcances que un feriado nacional.

La fecha original es el 26 de septiembre , pero este año cayó sábado y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto con las cámaras empresariales del sector, acordó trasladar el descanso al lunes 28. El acuerdo fue confirmado para Santa Fe por el Centro Unión Empleados de Comercio (CUEC).

De esta manera, quienes trabajan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 tendrán derecho al descanso correspondiente durante esa jornada. Si prestan tareas, deberán aplicarse las condiciones laborales y salariales previstas para un feriado.

Qué comercios estarán cerrados

En la ciudad de Santa Fe, el CUEC confirmó que los supermercados, hipermercados y grandes superficies comerciales permanecerán cerrados durante todo el lunes.

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La medida alcanzará tanto a las cadenas nacionales como a los supermercados locales que habitualmente cuentan con personal en relación de dependencia. La actividad comercial retomará su funcionamiento habitual el martes 29 de septiembre.

También se verá afectada la atención en distintos establecimientos comerciales que dependen de trabajadores comprendidos dentro del régimen mercantil.

Qué negocios podrán abrir

La jornada no significa que todos los comercios de la ciudad deban permanecer necesariamente cerrados.

La normativa diferencia entre los establecimientos atendidos por empleados y aquellos que funcionan exclusivamente con sus propios titulares. Por eso, los comercios que sean atendidos directamente por sus dueños podrán abrir sus puertas.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios también señaló que los establecimientos pueden funcionar si existe un acuerdo entre empleadores y trabajadores para prestar tareas durante la jornada, respetando los derechos laborales y el pago correspondiente.

En consecuencia, el escenario del lunes será diferente según el tipo de establecimiento y la modalidad de atención.

Por qué se trasladó al lunes

El Día del Empleado de Comercio se conmemora cada 26 de septiembre desde la sanción de la Ley 26.541 en 2009.

Como este año la fecha coincidió con un sábado, FAECYS y las cámaras empresarias acordaron trasladar excepcionalmente la celebración al lunes 28 de septiembre, con el objetivo de preservar la actividad comercial durante el fin de semana y garantizar posteriormente el descanso de los trabajadores.

En Santa Fe capital, el CUEC confirmó la aplicación de este esquema y señaló que el traslado permitirá concentrar el descanso durante el inicio de la semana.

Una fecha diferente en Santo Tomé y Recreo

El cronograma no será igual en todo el Gran Santa Fe.

En Santo Tomé y Recreo, donde rigen normas vinculadas al régimen provincial de descanso dominical, el Día del Empleado de Comercio se celebrará el miércoles 30 de septiembre.

La diferencia responde a la aplicación de la Ley Provincial 13.441, que establece que en las localidades adheridas al régimen el Día del Empleado de Comercio se concreta el miércoles de la última semana de septiembre.

Por este motivo, quienes tengan previsto realizar compras deberán tener en cuenta el cronograma correspondiente a cada localidad.

Qué pasa con los trabajadores que deben trabajar

El Día del Empleado de Comercio tiene para los trabajadores alcanzados el tratamiento de un feriado nacional a todos los efectos legales.

La Cámara Argentina de Comercio informó que quienes no trabajen ese día mantienen su remuneración mensual, sin descuentos ni afectación del presentismo. Si, en cambio, prestan tareas, corresponde aplicar el régimen de remuneración previsto para los feriados, con el recargo correspondiente.

Así, el lunes 28 tendrá un funcionamiento comercial reducido en Santa Fe capital, con supermercados y grandes superficies cerrados, mientras que algunos comercios de cercanía podrán permanecer abiertos cuando sean atendidos por sus propios titulares o bajo las modalidades permitidas por la normativa.