La Municipalidad de Santa Fe adquirió 32.000 raciones de alimentos para distribuir en asistencia social

Son alimentos producidos en la Universidad Nacional del Litoral. Esta acción es la articulación entre el municipio de Santa Fe y la casa de estudios

Avanza la agenda de trabajo de la Municipalidad de Santa Fe junto a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) . Se formalizó la adquisición de 32.000 raciones de Alimentos IUPI, producidos en la Planta de Alimentos Nutritivos de la casa de estudios.

Estas raciones de alto valor nutricional serán distribuidas por la Secretaría de Políticas Sociales del municipio, con el objetivo de garantizar una alimentación enriquecida a personas en situación de calle en el tejido urbano santafesino.

El coordinador de Gestión Integral de Políticas Alimentarias, Joaquín Charvey, sostuvo: “Desde el equipo de nutrición de Gipa buscamos que la asistencia alimentaria sea digna y eficiente. Por eso articulamos con la Planta de Alimentos nutritivos de la UNL. La línea IUPI está diseñada con un perfil proteico ideal para recuperar nutricionalmente a personas en extrema vulnerabilidad. Ver la excelente recepción que tienen estos platos en cada operativo nos confirma que la ciencia pública y la gestión municipal pueden unirse para transformar realidades”.

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“Este es un cabal ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología desarrolladas en la universidad pública, mediante la articulación con los gobiernos locales, pueden generar cambios positivos y transformaciones reales en la vida de las personas; en este caso particular, de aquellos que más lo necesitan y se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad”, manifestó la rectora Laura Tarabella, destacando la misión social y el compromiso territorial de la institución.

personas situación de calle Santa Fe pobreza 1

El operativo municipal en Santa Fe: abordaje integral y territorial

Desde la Dirección de Acción Social del municipio se sostiene un dispositivo de abordaje que opera todos los días del año. El personal municipal y su equipo profesional recorren diariamente la ciudad para identificar, acompañar y asistir a las personas en situación de calle. Esta tarea combina la entrega inmediata de alimentos, abrigo y elementos de higiene con un trabajo profundo de vinculación y seguimiento de cada trayectoria individual.

Cada intervención queda registrada en legajos específicos que permiten conocer la historia de los destinatarios, detectar situaciones crónicas y diseñar estrategias de acompañamiento a medida. A su vez, el trabajo en calle se nutre de los reportes vecinales, alertas de instituciones y una estrecha articulación con áreas municipales claves como Consumos Problemáticos, Niñez, Género, Discapacidad y Adultos Mayores, además de efectores de salud, defensorías y organizaciones sociales. Esta red institucional evita respuestas fragmentadas y garantiza un abordaje verdaderamente integral.

Cuando la situación lo requiere y la persona acepta avanzar en un proceso de mayor contención, el municipio dispone del Centro de Integración Social (CIS), un espacio que ofrece alojamiento, alimentación, higiene y acompañamiento profesional sostenido.

En este esquema, la alianza con la UNL –que provee los alimentos que se distribuyen tanto en las recorridas nocturnas como en el propio Centro– se vuelve un eslabón fundamental: permite garantizar la máxima calidad nutricional, potenciar el desarrollo local y consolidar un modelo de gestión que entiende a las políticas sociales como una construcción colectiva entre el Estado, la universidad y la comunidad.

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Ciencia con impacto social

Desde su creación en 2007, la Planta de Alimentos Nutritivos UNL elabora productos formulados a partir de investigaciones del Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA) de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ), bajo la premisa conceptual de “alimentos de interés social”. Los Alimentos IUPI son productos de alta densidad nutricional, bajo costo y fácil preparación, ideales para integrarse a las dietas habituales y mejorar las condiciones de salud de la población. Según su formulación, se encuentran fortificados con hierro, calcio y vitaminas A, C y D, además de proteínas lácteas y vegetales. Son aptos para todas las franjas etarias, no poseen sal agregada y están listos para ser consumidos solos o complementados con carnes y vegetales frescos.

La UNL provee estos alimentos a sectores públicos y privados destinados a la asistencia alimentaria bajo dos modalidades: a través de ventas institucionales reguladas –como este convenio con la Municipalidad de Santa Fe– o mediante donaciones canalizadas por el Programa Asociado Solidario, resguardando siempre el fin social de la producción.

Actualmente, la Universidad dona de manera sostenida 3.500 raciones mensuales a diversas organizaciones de la región así como ante situaciones de emergencia climática o humanitaria (como inundaciones, incendios o terremotos).

Para conocer más sobre la Planta, las líneas de productos IUPI o cómo sumarse al programa Asociado Solidario, se puede consultar el sitio web oficial: www.unl.edu.ar/alimentosnutritivos