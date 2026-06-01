Choque y fuga en barrio Candioti Sur: buscan testigos y cámaras para identificar al conductor que atropelló a un motociclista

El siniestro ocurrió el domingo al mediodía en la intersección de Marcial Candioti y Santa María de Oro. Tras el impacto, la moto se incendió y su conductor sufrió quemaduras de segundo grado.

Un motociclista resultó herido y su vehículo se incendió tras ser embestido por un automóvil en barrio Candioti Sur.

Un motociclista resultó herido y su vehículo terminó envuelto en llamas luego de ser embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga tras el choque. El hecho ocurrió alrededor de las 13 del domingo en la esquina de Marcial Candioti y Santa María de Oro , en barrio Candioti Sur de la ciudad de Santa Fe .

Según relató Ignacio, la víctima del siniestro, circulaba por Marcial Candioti cuando fue impactado por un automóvil que habría realizado una maniobra indebida al llegar al cruce. Como consecuencia del golpe, cayó sobre el asfalto y se arrastró varios metros.

“Me lleva puesto desde la mitad de mi moto hacia atrás, caigo de costado y me arrastro unos 10 metros”, contó el motociclista al describir cómo ocurrió el accidente.

Tras el impacto, la motocicleta comenzó a perder combustible sobre la calzada. Las chispas generadas por el roce con el asfalto provocaron un incendio que consumió rápidamente el rodado.

BARRIO CANDIOTI ACCIDENTE 2

A raíz de la situación, Ignacio sufrió quemaduras de segundo grado en una de sus piernas y debió recibir atención médica. “Me levanto y no atino a fijarme la patente, lo único que hago es sacarme el casco y empezar a insultar”, recordó.

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Intentan dar con el automovilista

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el vehículo involucrado sería un Volkswagen Gol Trend blanco que presentaría daños en la parte frontal izquierda producto de la colisión.

Mientras avanza la búsqueda, Ignacio pidió la colaboración de vecinos y comerciantes de la zona que puedan contar con registros de cámaras de seguridad o haber presenciado el hecho. “Necesitamos encontrar al responsable. Se fue sin siquiera detenerse a ver cómo estaba”, expresó con indignación.

Quienes puedan aportar información sobre el automóvil o sobre la mecánica del accidente pueden comunicarse al teléfono 342-462-4507.