Uno Santa Fe | Santa Fe | Milei

Foro de Davos 2026: arranca el encuentro global donde Milei buscará protagonismo

La tradicional cumbre que reúne a líderes políticos, empresariales y sociales del mundo se realizará del 19 al 23 de enero en Suiza. El presidente argentino participará con un discurso central y una agenda de reuniones bilaterales, con el objetivo de posicionar sus “ideas de la libertad” en el escenario internacional.

18 de enero 2026 · 09:57hs
Javier Milei

gentileza

Javier Milei

La 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos, volverá a convertir a la ciudad alpina suiza en el epicentro del debate global. Del 19 al 23 de enero de 2026, casi 3.000 participantes de cerca de 130 países se reunirán para analizar los principales desafíos económicos, políticos y sociales del mundo, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, cambios tecnológicos acelerados y una confianza internacional debilitada.

En ese marco, el presidente Javier Milei buscará tener un rol protagónico, con un discurso extenso y una serie de reuniones bilaterales con jefes de Estado y de gobierno, donde intentará bajar línea a favor de las ideas de la libertad y el libre mercado, un eje central de su gestión.

Qué es el Foro de Davos y cuál es su rol

El Foro Económico Mundial se realiza desde 1974 y reúne cada año a líderes empresariales, funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil, académicos y referentes de nuevas generaciones. Su objetivo declarado es comprender los desafíos globales y promover soluciones conjuntas que permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Bajo el lema “El espíritu del diálogo”, Davos 2026 se presenta como una plataforma para renovar la cooperación internacional, en un escenario atravesado por normas cuestionadas, alianzas tensas y una creciente fragmentación global. No obstante, el encuentro también ha sido objeto de críticas, principalmente desde sectores de izquierda, que lo señalan como un ámbito donde se consolidan posturas favorables a la concentración de la riqueza.

Los ejes del debate en Davos 2026

Según los organizadores, el programa de este año busca generar ideas y soluciones a largo plazo para desafíos interconectados, como el crecimiento económico, la resiliencia social y el impacto de las nuevas tecnologías. Entre los temas centrales se destacan la competitividad, el crecimiento inclusivo y el despliegue responsable de herramientas transformadoras, como la inteligencia artificial generativa.

Las discusiones se desarrollarán a través de sesiones transmitidas en vivo, con amplia cobertura mediática y espacios de participación abiertos al público, lo que refuerza la visibilidad global del evento.

Quiénes participan del Foro

La Reunión Anual convoca a directores ejecutivos y presidentes de empresas socias del Foro, junto con jefes de Estado y de gobierno, altos funcionarios de países del G7, G20 y BRICS, y directivos de organismos internacionales. Un dato destacado es que la mitad de los líderes asistentes proviene del Sur Global, lo que aporta una diversidad de miradas atravesadas por distintos contextos económicos y sociales.

El programa se completa con la participación de organizaciones de la sociedad civil, representantes sindicales, referentes religiosos, figuras de la cultura, emprendedores sociales, académicos y expertos de distintos think tanks, además de los jóvenes líderes de la comunidad Global Shapers, innovadores y pioneros tecnológicos.

Con este escenario, Davos 2026 se perfila como un espacio clave de visibilidad internacional, donde el Gobierno argentino buscará posicionar su agenda económica e ideológica ante los principales actores del poder global.

Milei Foro de Davos encuentro
Noticias relacionadas
Regularización dominial: más familias de los 19 departamentos accedieron a su escritura durante 2025

Regularización dominial en Santa Fe: 643 familias accedieron al título de propiedad de sus viviendas

Riesgo hídrico en Santa Fe: las 100 localidades más vulnerables y las obras que impulsa la Provincia

Riesgo hídrico en Santa Fe: las 100 localidades más vulnerables y las obras que impulsa la Provincia

investigadores santafesinos desarrollaron tecnologia para producir boga de criadero durante todo el ano

Investigadores santafesinos desarrollaron tecnología para producir boga de criadero durante todo el año

Imagen ilustrativa

Mapa de subsidios eléctricos: en qué zona quedó la ciudad de Santa Fe y qué pasa con la tarifa de luz

Lo último

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: Uno siempre quiere pelear por un lugar

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: "Uno siempre quiere pelear por un lugar"

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

Último Momento
Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: Uno siempre quiere pelear por un lugar

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: "Uno siempre quiere pelear por un lugar"

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

De un 2025 complicado a un 2026 desafiante: importaciones en alza, bajo consumo y alertas que no cesan en la industria santafesina

De un 2025 complicado a un 2026 desafiante: importaciones en alza, bajo consumo y alertas que no cesan en la industria santafesina

Ovación
Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Unión se afirma desde la defensa y Hure marca el rumbo antes del cruce con San Lorenzo

Unión se afirma desde la defensa y Hure marca el rumbo antes del cruce con San Lorenzo

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

Sanjustino va por un golpe fuerte en Gualeguaychú

Sanjustino va por un golpe fuerte en Gualeguaychú

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus