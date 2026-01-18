Foro de Davos 2026: arranca el encuentro global donde Milei buscará protagonismo

La tradicional cumbre que reúne a líderes políticos, empresariales y sociales del mundo se realizará del 19 al 23 de enero en Suiza. El presidente argentino participará con un discurso central y una agenda de reuniones bilaterales, con el objetivo de posicionar sus “ideas de la libertad” en el escenario internacional.

La 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial , más conocido como Foro de Davos , volverá a convertir a la ciudad alpina suiza en el epicentro del debate global. Del 19 al 23 de enero de 2026 , casi 3.000 participantes de cerca de 130 países se reunirán para analizar los principales desafíos económicos, políticos y sociales del mundo, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, cambios tecnológicos acelerados y una confianza internacional debilitada.

En ese marco, el presidente Javier Milei buscará tener un rol protagónico , con un discurso extenso y una serie de reuniones bilaterales con jefes de Estado y de gobierno , donde intentará bajar línea a favor de las ideas de la libertad y el libre mercado , un eje central de su gestión.

Qué es el Foro de Davos y cuál es su rol

El Foro Económico Mundial se realiza desde 1974 y reúne cada año a líderes empresariales, funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil, académicos y referentes de nuevas generaciones. Su objetivo declarado es comprender los desafíos globales y promover soluciones conjuntas que permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Bajo el lema “El espíritu del diálogo”, Davos 2026 se presenta como una plataforma para renovar la cooperación internacional, en un escenario atravesado por normas cuestionadas, alianzas tensas y una creciente fragmentación global. No obstante, el encuentro también ha sido objeto de críticas, principalmente desde sectores de izquierda, que lo señalan como un ámbito donde se consolidan posturas favorables a la concentración de la riqueza.

Los ejes del debate en Davos 2026

Según los organizadores, el programa de este año busca generar ideas y soluciones a largo plazo para desafíos interconectados, como el crecimiento económico, la resiliencia social y el impacto de las nuevas tecnologías. Entre los temas centrales se destacan la competitividad, el crecimiento inclusivo y el despliegue responsable de herramientas transformadoras, como la inteligencia artificial generativa.

Las discusiones se desarrollarán a través de sesiones transmitidas en vivo, con amplia cobertura mediática y espacios de participación abiertos al público, lo que refuerza la visibilidad global del evento.

Quiénes participan del Foro

La Reunión Anual convoca a directores ejecutivos y presidentes de empresas socias del Foro, junto con jefes de Estado y de gobierno, altos funcionarios de países del G7, G20 y BRICS, y directivos de organismos internacionales. Un dato destacado es que la mitad de los líderes asistentes proviene del Sur Global, lo que aporta una diversidad de miradas atravesadas por distintos contextos económicos y sociales.

El programa se completa con la participación de organizaciones de la sociedad civil, representantes sindicales, referentes religiosos, figuras de la cultura, emprendedores sociales, académicos y expertos de distintos think tanks, además de los jóvenes líderes de la comunidad Global Shapers, innovadores y pioneros tecnológicos.

Con este escenario, Davos 2026 se perfila como un espacio clave de visibilidad internacional, donde el Gobierno argentino buscará posicionar su agenda económica e ideológica ante los principales actores del poder global.