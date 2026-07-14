Ante la amenaza de El Niño: Pullaro encabeza una cumbre con intendentes para coordinar planes de contingencia

Este martes, desde las 10, funcionarios provinciales dan cuenta a los jefes locales de la región sobre las obras encaradas por el Gobierno de Santa Fe y los protocolos de actuación y planes de contingencia para enfrentar la posible temporada de excesos hídricos.

Funcionarios provinciales actualizarán información a representantes de gobiernos locales sobre los pronósticos para los próximos meses, como así también las obras encaradas por el gobierno de Santa Fe y los protocolos de actuación y planes de contingencia para enfrentar la posible temporada de excesos hídricos, fenómeno conocido como El Niño .

La actividad tiene lugar este martes desde las 10 en la Sala Lavardén, en Mendoza y Mitre, en la ciudad de Rosario. El encuentro cuenta con la presencia de funcionarios provinciales y representantes de gobiernos locales del sur santafesino, quienes conocerán de cerca las obras encaradas para mitigar los efectos, los protocolos de actuación y los planes de contingencia.

Con la participación de Pullaro

El encuentro, que cuenta también con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro, además de la presencia de los comités de cuentas y entidades productivas, entre otras instituciones, con el objetivo de coordinar tareas preventivas frente a la posibilidad de la llegada de El Niño.

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En la oportunidad, habrá exposiciones de funcionarios de los ministerios de Obras Públicas, de Desarrollo Productivo, y del área de Protección Civil y Gestión de Riesgo, que detallarán cómo se viene preparando la Provincia en cuanto a prevención, protocolos de actuación y planes de contingencia.

Además, abordarán la gestión integral del riesgo agropecuario, las recomendaciones técnicas por actividad productiva y la articulación institucional. También harán un repaso del Plan Hídrico Provincial, una estrategia que incluyó infraestructura, limpieza de sistemas de drenaje, monitoreo y mantenimiento permanente, entre otras acciones.

Acciones

Para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, la provincia de Santa Fe y las municipalidades ejecutan planes de obras hidráulicas y mantenimiento preventivo. El operativo incluye la limpieza de canales aliviadores y desagües, obras de contención y la incorporación de nueva maquinaria vial.

Limpieza de canales urbanos: operativos de desmalezado y limpieza de zanjones, emisarios y canales aliviadores para acelerar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos.

Saneamiento en el sur provincial: en la región se han intervenido más de 147 km de canales rurales y zonas aledañas al departamento General López, sumando trabajos en 14 canales troncales del departamento Belgrano para proteger más de 660.000 hectáreas.

Nueva maquinaria provincial: el gobierno de Santa Fe invirtió más de $1.3 millones de dólares en la compra de excavadoras de brazo largo y topadores para agilizar la limpieza y el mantenimiento integral de la red de canales.