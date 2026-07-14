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Ante la amenaza de El Niño: Pullaro encabeza una cumbre con intendentes para coordinar planes de contingencia

Este martes, desde las 10, funcionarios provinciales dan cuenta a los jefes locales de la región sobre las obras encaradas por el Gobierno de Santa Fe y los protocolos de actuación y planes de contingencia para enfrentar la posible temporada de excesos hídricos.

14 de julio 2026 · 10:30hs
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Ante la amenaza de El Niño: Pullaro encabeza una cumbre con intendentes para coordinar planes de contingencia

Funcionarios provinciales actualizarán información a representantes de gobiernos locales sobre los pronósticos para los próximos meses, como así también las obras encaradas por el gobierno de Santa Fe y los protocolos de actuación y planes de contingencia para enfrentar la posible temporada de excesos hídricos, fenómeno conocido como El Niño.

La actividad tiene lugar este martes desde las 10 en la Sala Lavardén, en Mendoza y Mitre, en la ciudad de Rosario. El encuentro cuenta con la presencia de funcionarios provinciales y representantes de gobiernos locales del sur santafesino, quienes conocerán de cerca las obras encaradas para mitigar los efectos, los protocolos de actuación y los planes de contingencia.

Con la participación de Pullaro

El encuentro, que cuenta también con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro, además de la presencia de los comités de cuentas y entidades productivas, entre otras instituciones, con el objetivo de coordinar tareas preventivas frente a la posibilidad de la llegada de El Niño.

LEER MÁS: Ante la posible llegada de El Niño, Santa Fe refuerza los protocolos y realiza simulacros para responder a emergencias

En la oportunidad, habrá exposiciones de funcionarios de los ministerios de Obras Públicas, de Desarrollo Productivo, y del área de Protección Civil y Gestión de Riesgo, que detallarán cómo se viene preparando la Provincia en cuanto a prevención, protocolos de actuación y planes de contingencia.

Además, abordarán la gestión integral del riesgo agropecuario, las recomendaciones técnicas por actividad productiva y la articulación institucional. También harán un repaso del Plan Hídrico Provincial, una estrategia que incluyó infraestructura, limpieza de sistemas de drenaje, monitoreo y mantenimiento permanente, entre otras acciones.

Acciones

Para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, la provincia de Santa Fe y las municipalidades ejecutan planes de obras hidráulicas y mantenimiento preventivo. El operativo incluye la limpieza de canales aliviadores y desagües, obras de contención y la incorporación de nueva maquinaria vial.

Limpieza de canales urbanos: operativos de desmalezado y limpieza de zanjones, emisarios y canales aliviadores para acelerar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos.

Saneamiento en el sur provincial: en la región se han intervenido más de 147 km de canales rurales y zonas aledañas al departamento General López, sumando trabajos en 14 canales troncales del departamento Belgrano para proteger más de 660.000 hectáreas.

Nueva maquinaria provincial: el gobierno de Santa Fe invirtió más de $1.3 millones de dólares en la compra de excavadoras de brazo largo y topadores para agilizar la limpieza y el mantenimiento integral de la red de canales.

El Niño Pullaro Amenaza acciones
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