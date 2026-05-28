Crisis en el transporte: la oposición exige que los aumentos pasen por el Concejo y Poletti reclama por subsidios a la Nación

Un nuevo aumento del boleto encendió el debate en la ciudad. El intendente apunta al gobierno nacional por la quita de subsidios al interior, mientras que el bloque justicialista de ediles presentaron un proyecto para que cualquier suba tarifaria deba pasar por el Concejo Municipal.

El transporte público volvió a ocupar el centro de la escena política en la ciudad de Santa Fe . Un nuevo aumento que llevó el boleto a $2.111 reavivó las tensiones entre el Ejecutivo municipal y la oposición, y puso sobre la mesa una discusión que excede lo tarifario: quién debe decidir cuánto cuesta viajar en colectivo.

Desde el Concejo Municipal , los ediles del PJ: Violeta Quiroz, Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández presentaron un proyecto que busca modificar la Ordenanza Nº 11.580 para quitarle al Departamento Ejecutivo la facultad exclusiva de actualizar la tarifa y devolver esa potestad al cuerpo legislativo. "Queremos que el Concejo recupere la posibilidad de opinar y autorizar los aumentos del boleto" , sostuvo Quiroz, quien recordó que antes de la modificación normativa de 2009 cualquier suba debía pasar por los concejales. "Esto no es una cuestión matemática, es una decisión política" , remarcó.

La edil también puso números sobre la mesa: desde el inicio de la gestión de Poletti, el boleto acumuló un incremento del 860%, pasando de poco más de $200 a los $2.111 actuales. Y advirtió sobre el impacto concreto en los trabajadores: "Un empleado de comercio que toma cuatro colectivos por día gasta más de 200 mil pesos mensuales solo para ir a trabajar". A eso sumó una crítica al servicio: "Esto no se ve reflejado en una mejor frecuencia de los colectivos. Hay largas esperas y las unidades se vienen rompiendo. El aumento no se ve reflejado en la eficiencia del servicio".

VIOLETA QUIROZ JORGE FERNANDEZ Y JORGELINA MUDALLEL

Por su parte, Jorgelina Mudallel apuntó contra el estado estructural del sistema. "El servicio sigue funcionando de manera precaria y hace años que se prorroga sin una licitación definitiva", señaló, y cuestionó la forma en que se aplicó el último aumento: "Los vecinos se enteraron por los medios y el aumento comenzó a regir de inmediato. No hubo discusión ni participación". La concejala, que junto a Fernández también impulsó una iniciativa para limitar los incrementos atándolos al índice de inflación y a la evolución salarial, fue directa al señalar responsabilidades: "Hace 20 años gobierna este frente la ciudad. Los problemas que hoy tenemos los generaron y los consolidaron ellos".

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Fernández, en tanto, subrayó la desproporción del aumento y el rol que le corresponde al Concejo. "El aumento del boleto es absolutamente desproporcionado: más del 860% contra una inflación acumulada desde diciembre de 2023 de 303%", afirmó, y cuestionó el mecanismo actual: "El esquema establece una decisión arbitraria por parte del intendente que solo ajusta el precio del boleto teniendo en cuenta vaya a saber qué indicador, seguramente un diálogo con las empresas. ¿Dónde está el actor más importante, que son los vecinos? Si no recuperamos esas instancias, su voz desaparece de la discusión. Hoy no está en ningún lado. Búsquenla, no la van a encontrar".

Poletti apunta a la Nación y anuncia un proyecto en el Congreso

Desde el Ejecutivo, el intendente Juan Pablo Poletti salió a encuadrar el problema en un marco más amplio. Para el mandatario santafesino, la raíz del conflicto está en la quita de subsidios nacionales al transporte del interior del país: "Lo más injusto es que sí se sigue subsidiando al AMBA. El presidente dijo muy claro que se iban a acabar los subsidios cuando subiéramos, pero se acabaron solamente para el interior. Se acabó el federalismo".

Poletti también cuestionó el destino de los fondos que los santafesinos aportan vía impuestos: "No se termina de entender que sigamos pagando el impuesto y no vuelva nada, y los gobiernos locales haciéndonos cargo cuando el dinero llega al gobierno nacional y no se distribuye".

poletti José Busiemi

Ante ese diagnóstico, el intendente anunció una ofensiva legislativa programada para el próximo 4 de junio, junto a otros mandatarios. "Se está armando la reunión con los legisladores porque queremos un proyecto de ley que cambie ese modo de coparticipación del impuesto al combustible y que pueda quedar en los gobiernos locales, para poder ayudar a la gente y que el boleto en Santa Fe pueda bajar el precio y ser subsidiado como lo es en el AMBA", indicó.

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El proyecto de los concejales opositores comenzará ahora su recorrido legislativo dentro del Concejo Municipal, donde deberá reunir los consensos necesarios para prosperar. Hasta ahora, según advirtió Fernández, el camino no ha sido sencillo: "Jorgelina lleva seis años presentando proyectos, Violeta y yo llevamos dos años y medio acompañándola. Serán los concejales oficialistas y el intendente quienes deban responder por qué están en desacuerdo, porque muchos argumentos no hemos escuchado".

¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en Santa Fe?

Este jueves entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano de Santa Fe. La tarifa plana quedó fijada en $2.111, aunque la mayoría de los usuarios podrá acceder a un valor menor mediante el boleto frecuente, que aplica un descuento del 10% a quienes paguen con tarjeta SUBE registrada, llevando el costo efectivo del viaje a aproximadamente $1.900.

Las tarifas diferenciales también se actualizaron: el boleto centro quedó en $1.477; el estudiantil de nivel terciario y universitario en $1.266; el de jubilados en $1.055; y el escolar en $844.

colectivo transporte sube chofer José Busiemi

Desde el municipio indicaron que cerca del 90% de los pasajeros ya utiliza la tarjeta SUBE, por lo que la mayor parte de los usuarios accederá automáticamente al descuento.

¿Qué es el boleto frecuente y cómo acceder?

El boleto frecuente es el descuento del 10% sobre la tarifa plana que se aplica automáticamente a quienes abonen sus viajes con tarjeta SUBE registrada a su nombre. El beneficio fue reestablecido tras la apertura de medios de pago implementada a fines de 2025, que permitió diferenciar las tarifas según el medio de pago utilizado.

Para acceder al descuento, los usuarios deben tener la SUBE registrada y actualizar los beneficios en una Terminal Automática SUBE (TAS) o solicitarlo directamente al chofer al subir al colectivo. Quienes aún no tengan registrada su tarjeta pueden hacerlo a través del sitio oficial de SUBE, la aplicación móvil o en los centros de atención habilitados. Registrar la tarjeta también permite recuperar el saldo en caso de pérdida y gestionar otros beneficios del sistema.

Para consultas, los vecinos pueden acercarse a los box de atención SUBE en el Palacio Municipal o en los Centros de Distrito, o ingresar a www.santafeciudad.gov.ar.