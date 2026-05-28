Barrio San José: detuvieron a un delivery que repartía cocaína a domicilio y le secuestraron casi 240 dosis

El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional durante un control en calle Azcuénaga al 600. Incautaron cocaína, dinero en efectivo y una motocicleta.

Se secuestró la motocicleta utilizada para la distribución y más de 37.000 pesos en efectivo.

Detuvieron a un motociclista que transportaba casi 240 dosis de cocaína listas para la venta.

Gendarmería Nacional desbarató una red de delivery de drogas en el barrio San José de Santa Fe.

Un operativo de Gendarmería Nacional realizado en barrio San José , en la ciudad de Santa Fe , terminó con la aprehensión de un hombre que realizaba delivery de drogas en motocicleta y el secuestro de cientos de dosis de cocaína listas para su comercialización.

El procedimiento se llevó adelante en calle Azcuénaga al 600, entre San Juan y San José , en el marco del Plan Bandera que se desarrolla en distintos puntos de la provincia.

El control y el hallazgo de la droga

Según informaron fuentes oficiales, todo comenzó durante un control físico y documentológico de rutina sobre un motociclista que circulaba por la zona.

Al requisar sus pertenencias, los efectivos detectaron tres bolsas de nylon ocultas en el bolsillo derecho de la campera del sospechoso. En una de ellas encontraron numerosos envoltorios de papel glasé con una sustancia blanca pulverulenta, compatible con estupefacientes fraccionados para la venta.

BARRIO SAN JOSE OPERATIVO

Ante el hallazgo, los gendarmes procedieron a la aprehensión inmediata del hombre y al secuestro de todos los elementos encontrados.

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Confirmaron que era cocaína

Posteriormente, personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó el narcotest y el pesaje de la sustancia secuestrada. El análisis confirmó que se trataba de cocaína.

En total, los efectivos incautaron 239 envoltorios con un peso total de 60,4 gramos. Además, durante el procedimiento secuestraron una motocicleta Guerrero Trip 110 y 37.700 pesos en efectivo, dinero que sería producto de la comercialización de droga bajo la modalidad de delivery.

OPERATIVO BARRIO SAN JOSE

Intervención judicial

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional y posteriormente a la fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

Por disposición judicial, el detenido fue entregado a la Policía de Santa Fe y trasladado a la Comisaría 8ª, donde quedó alojado e imputado como presunto infractor de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.