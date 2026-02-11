Gabriel Sarla: el vocero policial con pasado en conflictos y antecedente como candidato a intendente

El expolicía Gabriel Sarla había sido representante en un reclamo policial en 2020 y tres años después fue candidato a intendente en la ciudad de Rosario en la interna de Unidos.

En medio del conflicto entre Policía y gobierno de Santa Fe, el abogado y exagente Gabriel Damián Sarla se posicionó como vocero de los reclamos. En ese marco, mantuvo contacto con funcionarios hasta que el martes por la noche logró concretar una reunión. La tensión en la manifestación se canaliza mediante este hombre que preside una asociación civil, que en 2020 encabezó otra protesta en la Unidad Regional II y que en 2023 fue candidato a intendente de Rosario en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Sarla es un expolicía que trabajó en el Comando Radioeléctrico, el área que encabeza los reclamos que se llevan a cabo desde la semana pasada en la Jefatura de la Unidad Regional II. Ya retirado de la fuerza se formó como abogado en 2022 creó una asociación civil destinada a representar los intereses de las fuerzas de seguridad.

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Cuando el conflicto escaló con mayor tensión en las últimas horas, Sarla se posicionó como vocero ante los medios de comunicación locales y nacionales. En ese marco ganó capacidad de representación que lo llevó a reunirse con funcionarios y ser, por el momento, el canal de diálogo entre el gobierno y los manifestantes.

Candidato a intendente en 2023

En 2023, Sarla fue uno de los seis candidatos a intendente de Rosario que disputaron la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. Con la consigna "Unión Ciudadana Barrial", se enfrentó a pares de la talla de Pablo Javjin y Miguel Ángel Tessandori.

El resultado de la interna fue magro para Sarla: sacó el 0,78% de los votos con fuerte contraste con el 42% obtenido por Javkin que quedó a la cabeza de la lista para finalmente renovar su cargo en las generales.

Para entonces Sarla ya había comenzado a ejercer como abogado. Y un año antes de las internas también había creado la asociación civil Proteger y Servir. La organización se dedica a la representación legal de policías activos y retirados, así como también al acompañamiento en otras temáticas que hacen a la labor policial.

“Nuestra idea inicial es que se pueda defender a policías, a quienes nos defienden del delito. Por eso damos cursos y capacitaciones desde julio de 2022 sobre las acciones que día a día realiza la policía en la calle. El tema del apoyo sicológico, que se da en varios casos, los toma la profesional Evelin Gamboa”, había dicho Sarla en 2024 en una entrevista con La Capital.

Pasado en otra protesta policial

Sarla tiene experiencia como representante de policías en reclamos frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. En diciembre de 2013 había estado en los acuartelamientos, pero según contó a La Capital lo hizo como "adherente". Pero siete años después ya se había consolidado como vocero al igual que en el conflicto actual.

En septiembre de 2020, plena pandemia de Covid19, agentes policiales acamparon frente al portón de ingreso a la Jefatura de Ovidio Lagos al 5200. En aquella ocasión la protesta fue un coletazo de un escenario similar que había iniciado la Policía Bonaerense por recomposición salarial, reclamo que la policía santafesina replicó al entonces gobernador Omar Perotti.

“La gente sigue apostada en las puertas de Jefatura. Sólo se impide el paso de patrulleros. Los vehículos particulares pueden entrar y salir. Pero aclaro que la policía sigue trabajando con los móviles que ya están en las calles y los afectados a las comisarías”, explicó Sarla en aquel momento.