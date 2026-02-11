Uno Santa Fe | Santa Fe | Sarla

Gabriel Sarla: el vocero policial con pasado en conflictos y antecedente como candidato a intendente

El expolicía Gabriel Sarla había sido representante en un reclamo policial en 2020 y tres años después fue candidato a intendente en la ciudad de Rosario en la interna de Unidos.

11 de febrero 2026 · 15:02hs
Protesta policial: Gabriel Sarla

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Protesta policial: Gabriel Sarla, el vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente.

En medio del conflicto entre Policía y gobierno de Santa Fe, el abogado y exagente Gabriel Damián Sarla se posicionó como vocero de los reclamos. En ese marco, mantuvo contacto con funcionarios hasta que el martes por la noche logró concretar una reunión. La tensión en la manifestación se canaliza mediante este hombre que preside una asociación civil, que en 2020 encabezó otra protesta en la Unidad Regional II y que en 2023 fue candidato a intendente de Rosario en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Sarla es un expolicía que trabajó en el Comando Radioeléctrico, el área que encabeza los reclamos que se llevan a cabo desde la semana pasada en la Jefatura de la Unidad Regional II. Ya retirado de la fuerza se formó como abogado en 2022 creó una asociación civil destinada a representar los intereses de las fuerzas de seguridad.

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Cuando el conflicto escaló con mayor tensión en las últimas horas, Sarla se posicionó como vocero ante los medios de comunicación locales y nacionales. En ese marco ganó capacidad de representación que lo llevó a reunirse con funcionarios y ser, por el momento, el canal de diálogo entre el gobierno y los manifestantes.

Candidato a intendente en 2023

En 2023, Sarla fue uno de los seis candidatos a intendente de Rosario que disputaron la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. Con la consigna "Unión Ciudadana Barrial", se enfrentó a pares de la talla de Pablo Javjin y Miguel Ángel Tessandori.

El resultado de la interna fue magro para Sarla: sacó el 0,78% de los votos con fuerte contraste con el 42% obtenido por Javkin que quedó a la cabeza de la lista para finalmente renovar su cargo en las generales.

Para entonces Sarla ya había comenzado a ejercer como abogado. Y un año antes de las internas también había creado la asociación civil Proteger y Servir. La organización se dedica a la representación legal de policías activos y retirados, así como también al acompañamiento en otras temáticas que hacen a la labor policial.

“Nuestra idea inicial es que se pueda defender a policías, a quienes nos defienden del delito. Por eso damos cursos y capacitaciones desde julio de 2022 sobre las acciones que día a día realiza la policía en la calle. El tema del apoyo sicológico, que se da en varios casos, los toma la profesional Evelin Gamboa”, había dicho Sarla en 2024 en una entrevista con La Capital.

Pasado en otra protesta policial

Sarla tiene experiencia como representante de policías en reclamos frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. En diciembre de 2013 había estado en los acuartelamientos, pero según contó a La Capital lo hizo como "adherente". Pero siete años después ya se había consolidado como vocero al igual que en el conflicto actual.

En septiembre de 2020, plena pandemia de Covid19, agentes policiales acamparon frente al portón de ingreso a la Jefatura de Ovidio Lagos al 5200. En aquella ocasión la protesta fue un coletazo de un escenario similar que había iniciado la Policía Bonaerense por recomposición salarial, reclamo que la policía santafesina replicó al entonces gobernador Omar Perotti.

“La gente sigue apostada en las puertas de Jefatura. Sólo se impide el paso de patrulleros. Los vehículos particulares pueden entrar y salir. Pero aclaro que la policía sigue trabajando con los móviles que ya están en las calles y los afectados a las comisarías”, explicó Sarla en aquel momento.

Sarla vocero Policía
Noticias relacionadas
primera reunion paritaria docente: amsafe pidio un aumento salarial del 33% y condiciona el inicio de clases

Primera reunión paritaria docente: Amsafé pidió un aumento salarial del 33% y condiciona el inicio de clases

El jefe de Policía provincial encaró a los manifestantes y recibió todo tipo de insultos

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

protesta policial de santa fe: gisela scaglia acuso a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Lo último

El ministro Goity reconoció una caída del poder adquisitivo: el próximo miércoles habrá una propuesta salarial para los docentes

El ministro Goity reconoció una caída del poder adquisitivo: el próximo miércoles habrá una propuesta salarial para los docentes

Dembélé insultó a un jugador de la Selección Argentina y calienta el Mundial: Es un inútil

Dembélé insultó a un jugador de la Selección Argentina y calienta el Mundial: "Es un inútil"

El plantel de Colón se hace socio y marca un gesto de compromiso institucional

El plantel de Colón se hace socio y marca un gesto de compromiso institucional

Último Momento
El ministro Goity reconoció una caída del poder adquisitivo: el próximo miércoles habrá una propuesta salarial para los docentes

El ministro Goity reconoció una caída del poder adquisitivo: el próximo miércoles habrá una propuesta salarial para los docentes

Dembélé insultó a un jugador de la Selección Argentina y calienta el Mundial: Es un inútil

Dembélé insultó a un jugador de la Selección Argentina y calienta el Mundial: "Es un inútil"

El plantel de Colón se hace socio y marca un gesto de compromiso institucional

El plantel de Colón se hace socio y marca un gesto de compromiso institucional

Continúa la protesta policial: el sector movilizado espera que se formalicen los anuncios de mejora salarial

Continúa la protesta policial: el sector movilizado espera que se formalicen los anuncios de mejora salarial

Buenas noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

Buenas noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

Ovación
Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte

Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte

Lucas Ayala, el juvenil que golpea la puerta en Unión

Lucas Ayala, el juvenil que golpea la puerta en Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones