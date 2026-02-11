¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

Colón ultima detalles para presentarse en la Primera Nacional el sábado recibiendo a Deportivo Madryn. ¿Qué indica el pronótico del clima?

Comenzó la cuenta regresiva para que Colón vuelva a la acción en la Primera Nacional , con las ilusiones renovadas y un proyecto nuevo que apunta al tan ansiado ascenso. El debut será de local ante Deportivo Madryn , en una semana donde el clima aparece como un actor a seguir de cerca.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas no serán las mejores en los días previos al encuentro.

• LEER MÁS: Con este once, Colón quiere enamorar a su gente el 14 de febrero

¿Cómo estará el clima para el debut de Colón?

Para el jueves y el viernes se esperan lluvias en la ciudad de Santa Fe, lo que podría generar cierta preocupación en cuanto al estado del campo de juego.

• LEER MÁS: Colón empezó a cobrar, pero sigue esperando por Leonel Picco

Sin embargo, el panorama mejora de cara al sábado. El pronóstico indica una jornada parcialmente nublada, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que alcanzaría los 27. En principio, no se esperan precipitaciones durante el horario del encuentro, una noticia alentadora tanto para el cuerpo técnico como para los hinchas.

pronóstico colón madryn Se pronostica un sábado sin lluvias para el debut de Colón en Santa Fe.

De esta manera, todo indica que el estadio Brigadier López estará en condiciones de vestirse de gala para enamorar a su gente el próximo 14 de febrero, en el inicio de un nuevo camino donde Colón buscará hacerse fuerte de local y comenzar con el pie derecho su sueño de ascenso.