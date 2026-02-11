Uno Santa Fe | Santa Fe | protesta

Continúa la protesta policial: el sector movilizado espera que se formalicen los anuncios de mejora salarial

La provincia dio marcha atrás con las sanciones y aseguró que se destinarán más recursos al personal de seguridad. De igual modo, siguen las manifestaciones frente a la Jefatura de Rosario

11 de febrero 2026 · 15:58hs
Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La protesta de un sector de las fuerzas de seguridad continúa en medio de negociaciones con el Gobierno provincial y a la espera de la posible firma de un "decreto de aumento salarial" que podría destrabar el conflicto.

Si bien hasta el momento no hubo un acuerdo definitivo, desde el grupo de manifestantes anticiparon que estarían dispuestos a levantar la medida de fuerza si el Ejecutivo formaliza la mejora en los haberes.

“Están esperando una propuesta concreta y que se firme el decreto. Si eso ocurre, están dispuestos a solucionar los problemas”, sostuvo el abogado y ex policía Gabriel Sarla, uno de los voceros del reclamo.

Reuniones y gestiones contrarreloj

En un intento por encauzar el conflicto, el Ejecutivo provincial recibió a interlocutores policiales en la medianoche del martes. Del encuentro participaron los ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, junto a tres representantes de la fuerza.

Durante la reunión, los efectivos reclamaron que las mejoras anunciadas alcancen a todo el personal y solicitaron que se revierta el pase a disponibilidad de 20 agentes sancionados por participar de las protestas.

Marcha atrás con las sanciones

En paralelo a las negociaciones, el Gobierno provincial anunció que dejará sin efecto las medidas disciplinarias aplicadas a los policías involucrados en el reclamo, con el objetivo de recomponer el vínculo institucional.

“Quiero instar a quienes aún no recuperaron la normalidad del servicio a que se presenten, tomen el arma, el chaleco y se reintegren de inmediato”, expresó el ministro Cococcioni. La decisión incluye la revisión del pase a disponibilidad de los agentes sancionados y la reincorporación progresiva al servicio.

Tensión frente a la Jefatura de Rosario

agreden al Jefe de la Policia provincial Maldonado

A pesar de los anuncios, la protesta se mantiene activa con quema de neumáticos, sirenas encendidas y presencia de más de 30 patrulleros frente a la sede policial. Además, se registraron momentos de tensión cuando el jefe de la fuerza, Luis Maldonado, intentó dialogar con los manifestantes y fue increpado por los efectivos.

