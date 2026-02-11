La protesta de un sector de las fuerzas de seguridad continúa en medio de negociaciones con el Gobierno provincial y a la espera de la posible firma de un "decreto de aumento salarial" que podría destrabar el conflicto.
Continúa la protesta policial: el sector movilizado espera que se formalicen los anuncios de mejora salarial
La provincia dio marcha atrás con las sanciones y aseguró que se destinarán más recursos al personal de seguridad. De igual modo, siguen las manifestaciones frente a la Jefatura de Rosario
Si bien hasta el momento no hubo un acuerdo definitivo, desde el grupo de manifestantes anticiparon que estarían dispuestos a levantar la medida de fuerza si el Ejecutivo formaliza la mejora en los haberes.
“Están esperando una propuesta concreta y que se firme el decreto. Si eso ocurre, están dispuestos a solucionar los problemas”, sostuvo el abogado y ex policía Gabriel Sarla, uno de los voceros del reclamo.
Reuniones y gestiones contrarreloj
En un intento por encauzar el conflicto, el Ejecutivo provincial recibió a interlocutores policiales en la medianoche del martes. Del encuentro participaron los ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, junto a tres representantes de la fuerza.
Durante la reunión, los efectivos reclamaron que las mejoras anunciadas alcancen a todo el personal y solicitaron que se revierta el pase a disponibilidad de 20 agentes sancionados por participar de las protestas.
Marcha atrás con las sanciones
En paralelo a las negociaciones, el Gobierno provincial anunció que dejará sin efecto las medidas disciplinarias aplicadas a los policías involucrados en el reclamo, con el objetivo de recomponer el vínculo institucional.
“Quiero instar a quienes aún no recuperaron la normalidad del servicio a que se presenten, tomen el arma, el chaleco y se reintegren de inmediato”, expresó el ministro Cococcioni. La decisión incluye la revisión del pase a disponibilidad de los agentes sancionados y la reincorporación progresiva al servicio.
Tensión frente a la Jefatura de Rosario
A pesar de los anuncios, la protesta se mantiene activa con quema de neumáticos, sirenas encendidas y presencia de más de 30 patrulleros frente a la sede policial. Además, se registraron momentos de tensión cuando el jefe de la fuerza, Luis Maldonado, intentó dialogar con los manifestantes y fue increpado por los efectivos.