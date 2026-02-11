Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte

Es casi un hecho que Colón jugará por la fecha 2 de la Primera Nacional ante Central Norte en cancha de Gimnasia y Tiro, pero asoma la chance de llevar hinchas

11 de febrero 2026 · 14:45hs
Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte

Prensa Colón

Colón espera una noticia alentadora de cara a su visita a Salta por la segunda fecha de la Primera Nacional. Es casi un hecho que el encuentro ante Central Norte no se disputará en el estadio Padre Ernesto Martearena y se trasladará al estadio de Gimnasia y Tiro, con la chance de llevar hinchas.

La modificación de escenario responde a un motivo ajeno al partido. El próximo 24 de febrero, Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina en el Padre Martearena y desde la organización buscan preservar el campo de juego. Por este motivo, el duelo entre Central Norte y Colón se jugaría en el estadio Michel Torino.

¿Hinchas de Colón en Salta?

En ese contexto, en Salta comenzó a tomar fuerza una alternativa que genera expectativa en el mundo rojinegro: la chance de permitir el ingreso de hinchas visitantes. Según trascendió, la posibilidad se analiza con el objetivo de mejorar la recaudación del encuentro, teniendo en cuenta la habitual y numerosa movilización que acompaña a Colón, algo que no se viene dando por las restricciones.

En Salta se maneja la chance de habillitar hinchas de Colón para el partido ante Central Norte.

El partido está programado para el domingo 22, a partir de las 18, y la eventual presencia de público sabalero estaría siendo evaluada junto a los organismos de seguridad de la provincia, que deberán dar el visto bueno final.

Por ahora, no hay confirmación oficial, pero la sola posibilidad de que Colón pueda llevar a su gente a Salta suma un condimento especial a un partido que promete ser uno de los más atractivos de la fecha.

Colón Central Norte hinchas
¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

Con este once, Colón quiere enamorar a su gente el 14 de febrero

Colón ya conoce los días y horarios en los que jugará las primeras cinco fechas

¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

El ministro Goity reconoció una caída del poder adquisitivo: el próximo miércoles habrá una propuesta salarial para los docentes

Dembélé insultó a un jugador de la Selección Argentina y calienta el Mundial: "Es un inútil"

El plantel de Colón se hace socio y marca un gesto de compromiso institucional

El ministro Goity reconoció una caída del poder adquisitivo: el próximo miércoles habrá una propuesta salarial para los docentes

Dembélé insultó a un jugador de la Selección Argentina y calienta el Mundial: "Es un inútil"

El plantel de Colón se hace socio y marca un gesto de compromiso institucional

Continúa la protesta policial: el sector movilizado espera que se formalicen los anuncios de mejora salarial

Buenas noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte

Lucas Ayala, el juvenil que golpea la puerta en Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones