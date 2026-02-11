Colón espera una noticia alentadora de cara a su visita a Salta por la segunda fecha de la Primera Nacional. Es casi un hecho que el encuentro ante Central Norte no se disputará en el estadio Padre Ernesto Martearena y se trasladará al estadio de Gimnasia y Tiro, con la chance de llevar hinchas.
Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte
Es casi un hecho que Colón jugará por la fecha 2 de la Primera Nacional ante Central Norte en cancha de Gimnasia y Tiro, pero asoma la chance de llevar hinchas
La modificación de escenario responde a un motivo ajeno al partido. El próximo 24 de febrero, Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina en el Padre Martearena y desde la organización buscan preservar el campo de juego. Por este motivo, el duelo entre Central Norte y Colón se jugaría en el estadio Michel Torino.
¿Hinchas de Colón en Salta?
En ese contexto, en Salta comenzó a tomar fuerza una alternativa que genera expectativa en el mundo rojinegro: la chance de permitir el ingreso de hinchas visitantes. Según trascendió, la posibilidad se analiza con el objetivo de mejorar la recaudación del encuentro, teniendo en cuenta la habitual y numerosa movilización que acompaña a Colón, algo que no se viene dando por las restricciones.
El partido está programado para el domingo 22, a partir de las 18, y la eventual presencia de público sabalero estaría siendo evaluada junto a los organismos de seguridad de la provincia, que deberán dar el visto bueno final.
Por ahora, no hay confirmación oficial, pero la sola posibilidad de que Colón pueda llevar a su gente a Salta suma un condimento especial a un partido que promete ser uno de los más atractivos de la fecha.