Dembélé insultó a un jugador de la Selección Argentina y calienta el Mundial: "Es un inútil"

En las últimas horas, se filtró una frase de Ousmane Dembélé que desató la furia de los hinchas, ya que insultó a un jugador de la Selección Argentina

El fútbol francés volvió a encenderse con una nueva edición de "Le Classique", pero esta vez la acción no solo estuvo en los goles. En las últimas horas, se filtró una frase de Ousmane Dembélé que desató la furia de los hinchas, ya que insultó a un jugador de la Selección Argentina .

“Balerdi es un inútil, tú lo sabes”. El comentario, dirigido a otro defensor del Olympique de Marsella y pieza recurrente en la Selección Argentina, pone el foco sobre la rivalidad que ha crecido entre ambos países tras la final de Qatar.

"Balerdi es un inútil" la frase de Dembelé que enfurece en Argentina

No es la primera vez que el delantero del PSG tiene un roce con jugadores de la Albiceleste. Sin embargo, su reciente ataque directo a Leonardo Balerdi es una respuesta al crecimiento defensivo del exjugador de Boca.

Mientras que Dembélé, flamante Balón de Oro 2025, atraviesa el mejor momento de su carrera liderando al equipo de Luis Enrique, Balerdi ha tenido que lidiar con la presión de ser el referente defensivo en un Marsella irregular.

Pese a las críticas, Balerdi ha demostrado carácter, rechazando incluso ofertas millonarias del fútbol árabe para mantenerse en la elite europea y seguir siendo considerado en la Selección Argentina.

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, donde la Albiceleste buscará defender su corona en Norteamérica, cada partido de Ligue 1 es una prueba de fuego para el nacido en Villa Mercedes.

Embed « VÉRITÉ » : le film Ligue 1+ de Paris SG/OM



Des images à retrouver vendredi, à 18h, sur Ligue 1+ avant Rennes - Paris SG ! pic.twitter.com/MB1RYWs4KB — L1+ (@ligue1plus) February 11, 2026

Duras críticas para Balerdi en Francia

El insulto de Dembélé no es lo único que lo puso en el centro de la escena al defensor de la Selección Argentina. "Un partido catastrófico para Leonardo Balerdi, uno más para alguien que ha cometido tantos errores y se ha redimido tantas veces. Pero esta vez, tendrá que esforzarse mucho para que la gente olvide otra noche de pesadilla " .

Ambas noticias se dieron en el mismo contexto: la goleada por 5 a 0 del PSG en el clásico francés. "¡Leonardo Balerdi no debería volver a llevar el brazalete de capitán del OM!. Es un capitán que hunde el barco, lo sabotea", indicó el periodista Alexandre Chaillol en medio de una marea de críticas hacia el defensor.