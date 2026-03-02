Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La vacunación continúa para atender a la población de riesgo y adultos mayores de Santa Fe. Esta semana, en el Cementerio Municipal, barrio Acería, el hall del Palacio Municipal y la Terminal de Ómnibus

2 de marzo 2026 · 09:36hs
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que está enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía. También contra el virus sincicial respiratorio (VSR), para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Asimismo, se podrán acercar todas aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna en Santa Fe

  • Lunes 2: Cementerio Municipal (Av. Blas Parera 5200), de 10 a 14.
  • Miércoles 4: Hall de la Municipalidad de Santa Fe (Salta 2951), de 10 a 14.
  • Jueves 5: Vecinal Juana Azurduy de barrio Acería (Matheu 6250), de 9 a 12.
  • Viernes 6: Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910), de 10 a 13.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).

