Paro docente en el inicio del ciclo lectivo en Santa Fe: Amsafé habló de "más del 70% de adhesión" a la medida de fuerza

El titular del gremio, Rodrigo Alonso, denunció presiones a directivos, cuestionó la propuesta paritaria y aseguró que el malestar docente “marca una bisagra” en el conflicto.

2 de marzo 2026 · 10:22hs
Paro docente en el inicio del ciclo lectivo en Santa Fe: Amsafé habló de más del 70% de adhesión a la medida de fuerza

El ciclo lectivo 2026 comenzó este lunes 2 de marzo en la provincia de Santa Fe atravesado por un escenario de fuerte tensión. Mientras el gobierno provincial garantizó la apertura de las escuelas, el gremio docente inició un paro con movilización en el marco de un plan de lucha.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, aseguró que la medida de fuerza registró un “altísimo nivel de adhesión”, superior al 70%, y afirmó que la jornada marca “una bisagra” en el conflicto con el Ejecutivo.

“Se terminó el apriete”

Alonso denunció que durante el fin de semana hubo presiones a directivos, envío de mails a las familias y designación de reemplazantes por un día para garantizar el inicio formal de clases.

“Hoy demostramos que no hay más extorsión ni apriete. Mandaban cartas a los padres y presionaban a los directores para que pongan reemplazos solo para poder iniciar el ciclo lectivo”, sostuvo.

El dirigente cuestionó que semanas atrás se hablara de “continuidad pedagógica” y ahora —según planteó— se apelara a mecanismos excepcionales para evitar el impacto del paro.

Salarios y paritaria en el centro del conflicto

El titular de Amsafé remarcó que el malestar docente responde principalmente a la situación salarial y a la propuesta presentada en paritarias. “Hay bronca, hay hartazgo. Estamos cansados de los maltratos y de las mentiras”, expresó. Y aseguró que el salario docente se encuentra “un 33% por debajo de la inflación”.

Además, cuestionó el acta paritaria, al afirmar que los números “no son reales” y que la oferta implica que “en junio de 2026 los docentes van a seguir siendo tan o más pobres que ahora”.

Entre los reclamos, mencionó la cláusula gatillo, el pago de la deuda de la paritaria 2023, la revisión del presentismo y mejoras en las condiciones previsionales.

image

“Carpa blanca de la dignidad”

Como parte del plan de lucha, el gremio instalará una “carpa blanca de la dignidad” que recorrerá los 19 departamentos de la provincia. Según explicó Alonso, las próximas medidas se definirán en asamblea provincial.

El dirigente también destacó el acompañamiento de la comunidad educativa, al señalar que en redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo de padres y madres.

Reclamo por inversión educativa

Finalmente, Alonso sostuvo que el conflicto no es solo salarial, sino estructural. “Si quieren calidad educativa, tiene que haber docentes bien pagos, inversión en infraestructura escolar, en copa de leche, en formación docente y en materiales didácticos”, afirmó.

