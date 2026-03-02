Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón es un equipo ordenado e intenso, pero al que le falta juego

En las primeras tres fechas, Colón demostró ser un equipo que muestra intensidad física, orden y carácter, pero que juega y piensa muy poco

2 de marzo 2026 · 12:37hs
Colón muestra aspectos positivos y otros en donde debe mejorar.

En las primeras tres fechas del Torneo de la Primera Nacional, Colón sumó cinco puntos sobre nueve en disputa, producto de una victoria y dos empates.

Colón muestra condiciones positivas y otros aspectos por mejorar

En la 1ª fecha venció como local a Deportivo Madryn 2-1, en la 2ª igualó como visitante 0-0 ante Central Norte, mientras que en la 3ª jornada empató en el Brigadier López frente a Ferro 1-1.

Pero más allá de las estadísticas mencionadas, hay algunos aspectos para destacar de lo mostrado por Colón y otros en donde claramente debe mejorar.

Si bien hay mucho camino por recorrer y apenas se jugaron tres partidos, se puede hacer un análisis del rendimiento que tuvo el Sabalero en el comienzo de la temporada.

A la hora de resaltar lo positivo, Colón se muestra como un equipo ordenado e intenso, con una buena preparación física que le permite no claudicar a la hora de correr y meter.

El entrenador Ezequiel Medrán hace mucho hincapié en el orden, buscando armar el equipo de atrás hacia adelante y pese a recibir dos goles, Colón es un equipo que brinda solidez.

Y se sostiene en dos marcadores centrales que tienen mucho oficio como Pier Barrios y Federico Rasmussen, y una pareja de volantes centrales que se conocen muy bien como Ignacio Antonio y Matías Muñoz.

Pero además, todos colaboran para intentar recuperar la pelota y presionar, mostrando sacrificio y compromiso. En ese aspecto, no hay nada que reprocharle al equipo.

El cambio es notorio en relación al equipo del año pasado. Y eso es un síntoma positivo pensando en lo que viene, pero también hay cosas por mejorar.

Y claramente el principal déficit que muestra Colón es la falta de juego. Carece de un conductor, de un futbolista que ponga el balón debajo de la suela y piense en función de los demás.

Por ello, Colón es un equipo vertiginoso, al que le falta pausa. Y en partidos cerrados como ante Ferro y Central Norte, se siente la falta de un jugador de esas características.

Por la característica de sus futbolistas, Colón parece ser un equipo más preparado para ganar por potencia física, que por juego.

Y es allí en donde deberá trabajar el DT, buscando sociedades para jugar y no solo para neutralizar. Es cierto que Alan Bonansea no estuvo ante Central Norte y que Julián Marcioni salió lesionado contra Ferro.

Se trata de dos jugadores que se conocen y que vienen de conformar el ataque en Patronato. No obstante, lo que tiene que encontrar el cuerpo técnico son variantes en la zona media.

Es cierto que Colón es un equipo en construcción con potencial para mejorar y mucho, dado que conformó un plantel competitivo y con variantes.

En eso tendrá que trabajar Medrán para que Colón conjugue sacrificio e intensidad, con eficacia y buen juego. Tiene tiempo y material para hacerlo.

