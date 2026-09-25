Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Pronóstico en Santa Fe: calor, humedad y lluvias a la vista para el fin de semana

Este jueves la máxima alcanzará los 30° y el sábado podría llegar a 31°. Desde el domingo aumentará la inestabilidad con lluvias y chaparrones

25 de septiembre 2026 · 06:34hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

gentileza

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, fresca y con una temperatura de 18.4º a las 6.30 de la mañana y una máxima prevista de 30°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables a inestables. En el día de la fecha, si bien se observa que se mantiene la configuración de las masas de aire actuantes en la región similar a la de ayer, con predominio de aire cálido en superficie, mientras que en altura se mantiene la acción de corrientes algo más frías desde el oeste/suroeste, dicha configuración debería comenzar a cambiar durante últimas horas de hoy o primeras de mañana sábado, permitiendo el ingreso de aire algo menos cálido pero con mayor humedad desde el este/sureste transportada desde el océano. Esta situación genera que las jornadas se mantengan con alternancia de cielo con alguna nubosidad variable y mejoramientos temporales, con temperaturas en gradual ascenso hasta por lo menos mañana sábado. No obstante ello, se espera que entre el domingo y el marte se produzcan lluvias de diversas intensidades, con tendencia descenso de las temperaturas de forma lenta y gradual.

Sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche y la noche. Condiciones a algo inestables a relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas con poco cambio: mínima 17° y máxima 31°. Vientos moderados predominando del sector sureste, rotando al este.

En tanto para el domingo se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables a relativamente estables con posibles lluvias débiles a moderadas durante la primera mitad de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 19° y descenso de las máximas, 26°. Vientos moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste, rotando al sureste hacia últimas horas del día.

Por último, lunes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a inestables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas con poco cambio: mínima 18° y máxima 27°. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al sur/sureste hacia últimas horas del día.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe pronóstico humedad lluvia
Noticias relacionadas
Toniolli y el peronismo. El dirigente Eduardo Toniolli advirtió que el peronismo santafesino debe transformarse en alternativa política para 2027.

Toniolli lanzó una fuerte advertencia al peronismo de Santa Fe: "Tiene que convertirse en alternativa"

combustibles mas caros en santa fe: shell y axion aumentaron sus precios y la nafta ya supera los $2.200

Combustibles más caros en Santa Fe: Shell y Axion aumentaron sus precios y la nafta ya supera los $2.200

Pilay entregó San Jerónimo 90: Es la segunda torre de Altos de la Redonda, con 22 pisos frente al Parque Federal.

Una nueva entrega de Pilay en Santa Fe: San Jerónimo 90

Juegos Suramericanos: QLokura convocó a 90.000 personas y los Fan Fest fueron una fiesta multitudinaria

Juegos Suramericanos: Q'Lokura convocó a 90.000 personas y los Fan Fest fueron una fiesta multitudinaria

Lo último

Pronóstico en Santa Fe: calor, humedad y lluvias a la vista para el fin de semana

Pronóstico en Santa Fe: calor, humedad y lluvias a la vista para el fin de semana

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados por EPE para este viernes

Último Momento
Pronóstico en Santa Fe: calor, humedad y lluvias a la vista para el fin de semana

Pronóstico en Santa Fe: calor, humedad y lluvias a la vista para el fin de semana

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados por EPE para este viernes

Marcha atrás: Diego Dabove continuará siendo el DT de Tigre

Marcha atrás: Diego Dabove continuará siendo el DT de Tigre

Federico Coria perdió en el Challenger de Buenos Aires y piensa en el retiro

Federico Coria perdió en el Challenger de Buenos Aires y piensa en el retiro

Ovación
Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Bonansea recuperó confianza y Colón espera su mejor versión en el tramo final

Bonansea recuperó confianza y Colón espera su mejor versión en el tramo final

Colón y el balance de sus tres refuerzos: qué le dieron y qué espera Delfino

Colón y el balance de sus tres refuerzos: qué le dieron y qué espera Delfino

All Boys, un peligro para Colón: ganó 2 de los últimos 10 duelos y pelea por no descender

All Boys, un peligro para Colón: ganó 2 de los últimos 10 duelos y pelea por no descender

Unión estaría jugando dos partidos en cinco días, ante Boca y Defensa y Justicia

Unión estaría jugando dos partidos en cinco días, ante Boca y Defensa y Justicia

Policiales
Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Escenario
Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026