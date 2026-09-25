Pronóstico en Santa Fe: calor, humedad y lluvias a la vista para el fin de semana Este jueves la máxima alcanzará los 30° y el sábado podría llegar a 31°. Desde el domingo aumentará la inestabilidad con lluvias y chaparrones 25 de septiembre 2026 · 06:34hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, fresca y con una temperatura de 18.4º a las 6.30 de la mañana y una máxima prevista de 30°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables a inestables. En el día de la fecha, si bien se observa que se mantiene la configuración de las masas de aire actuantes en la región similar a la de ayer, con predominio de aire cálido en superficie, mientras que en altura se mantiene la acción de corrientes algo más frías desde el oeste/suroeste, dicha configuración debería comenzar a cambiar durante últimas horas de hoy o primeras de mañana sábado, permitiendo el ingreso de aire algo menos cálido pero con mayor humedad desde el este/sureste transportada desde el océano. Esta situación genera que las jornadas se mantengan con alternancia de cielo con alguna nubosidad variable y mejoramientos temporales, con temperaturas en gradual ascenso hasta por lo menos mañana sábado. No obstante ello, se espera que entre el domingo y el marte se produzcan lluvias de diversas intensidades, con tendencia descenso de las temperaturas de forma lenta y gradual.

Sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche y la noche. Condiciones a algo inestables a relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas con poco cambio: mínima 17° y máxima 31°. Vientos moderados predominando del sector sureste, rotando al este.

En tanto para el domingo se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables a relativamente estables con posibles lluvias débiles a moderadas durante la primera mitad de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 19° y descenso de las máximas, 26°. Vientos moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste, rotando al sureste hacia últimas horas del día. Por último, lunes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a inestables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas con poco cambio: mínima 18° y máxima 27°. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al sur/sureste hacia últimas horas del día. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal