Juegos Suramericanos: el comercio de Santa Fe sintió poco el impacto de la llegada de visitantes

Según un relevamiento del Centro Comercial, el movimiento generado por los Juegos fue importante, pero no produjo un incremento relevante de las ventas en el promedio genera

Los Juegos Suramericanos generaron un importante movimiento de personas en la ciudad de Santa Fe , con visitantes provenientes de distintos puntos del país y del extranjero. Sin embargo, ese flujo no se tradujo en un incremento significativo de las ventas en el comercio santafesino , según un relevamiento realizado por el Centro Comercial de Santa Fe .

Así lo explicó Carlos Arese, director del Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales del Centro Comercial de Santa Fe. "El impacto económico que por lo menos han tenido estos juegos en el comercio específicamente no ha sido demasiado importante y no ha sido demasiado relevante", sostuvo al hacer referencia al resultado d euna encueta realizada entre comercios de distintos sectores de la ciudad

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El relevamiento buscó obtener una mirada general sobre la actividad comercial y contempló establecimientos de diferentes rubros, entre ellos indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica, tecnología, librería, supermercados, pesca, camping, joyería y regalería.

De acuerdo con el referente del Centro Comercial, el resultado muestra que, al analizar el comercio en general, los Juegos Suramericanos "no movieron el amperímetro" de manera significativa en materia de ventas.

El impacto fue diferente según la zona

Arese aclaró que el relevamiento no permite descartar que algunos comercios ubicados en zonas específicas hayan registrado un movimiento mayor. En particular, mencionó los alrededores de la Villa Olímpica y el Parque Sur, donde la concentración de deportistas, delegaciones, visitantes y actividades vinculadas con los Juegos pudo haber generado un impacto puntual.

"Probablemente, si vemos puntualmente la actividad de algunos negocios de cercanía, por ejemplo la Villa Olímpica o el Parque Sur, indudablemente tienen que haber tenido algún otro movimiento", explicó en diálogo con LT10.

Sin embargo, señaló que la metodología utilizada por el Centro Comercial apunta a obtener una fotografía del comercio santafesino en su conjunto, por lo que esos casos particulares no modificaron la conclusión general del relevamiento.

Comercios de indumentaria recibieron visitantes extranjeros, pero no aumentaron las ventas

Uno de los datos que surgieron de las consultas a los comerciantes estuvo relacionado con el rubro indumentaria, especialmente los locales de indumentaria deportiva. Según explicó Arese, algunos comerciantes señalaron que recibieron visitantes extranjeros que ingresaban a los negocios para consultar productos, precios y mercadería, pero que finalmente decidían no comprar porque consideraban que los valores no les resultaban convenientes.

"El tipo de cambio actual probablemente no convenga al comprador si es extranjero", señaló el referente del Centro Comercial.

La situación fue ejemplificada con visitantes provenientes de Chile, quienes, según los testimonios recogidos en el relevamiento, podían considerar elevados los precios de determinadas prendas en los comercios de Santa Fe.

Hoteles y alquileres temporarios, los sectores que sí registraron movimiento

Mientras el comercio minorista no detectó un crecimiento significativo de las ventas, otros sectores de la economía local sí evidenciaron un impacto más visible durante los Juegos Suramericanos.

Arese destacó los datos aportados por la Asociación Hotelera de Santa Fe, que registró niveles elevados de ocupación durante el evento. Según las cifras mencionadas en la entrevista, los establecimientos de tres estrellas superior y cuatro estrellas superaron el 90% de ocupación, mientras que los hoteles de categorías inferiores registraron niveles de entre 55% y 60% en promedio.

A esto se sumó el movimiento generado por los alquileres temporarios, un segmento que resulta más difícil de medir debido a que se trata de operaciones particulares.

El representante del Centro Comercial consideró que el alquiler temporario viene creciendo en Santa Fe desde hace tiempo y que eventos de gran convocatoria, como los Juegos Suramericanos, pueden potenciar todavía más esa actividad.

"Es muy difícil de medir, prácticamente imposible", explicó Arese al referirse al impacto de los departamentos temporarios.

Esperan un efecto económico secundario

Más allá del resultado inmediato de las ventas, desde el Centro Comercial consideran que el movimiento generado por los Juegos puede producir un impacto económico secundario en la ciudad.

El razonamiento es que el mayor nivel de ocupación hotelera, los alquileres temporarios y el movimiento de visitantes pueden generar ingresos para distintos sectores que posteriormente se vuelquen al consumo.

"Si todo esto le ha venido bien a Santa Fe en la economía en general, por más que el comercio no lo haya detectado en una primera instancia, podríamos estar hablando de un impacto secundario", explicó Arese.