Tras la confirmación de dos casos en Rosario, especialistas explican las características del virus y remarcan la importancia de la vacunación, incluso durante el verano.

Gripe A H3N2: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y qué nivel de gravedad presenta

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó la detección de dos casos de gripe A H3N2 , correspondientes al subclado K (linaje J.2.4.1) , identificados a través de la red de laboratorios y el sistema de vigilancia epidemiológica. Ambos pacientes son de Rosario , presentaron antecedentes de viaje y, hasta el momento, no se registró circulación comunitaria del virus en el territorio provincial.

Ante este escenario, el vicedecano de la Facultad de Medicina de Rosario, Damián Lerman , brindó detalles sobre esta variante de influenza y llevó tranquilidad respecto a su gravedad. En declaraciones a Radio 2, explicó que se trata de una de las tantas variantes del virus de la gripe. “ Es una partecita de la familia de la gripe, como si fueran abuelos, primos o tíos. Todos tienen características distintas, y este tipo también ”, señaló.

Según indicó, la gripe A H3N2 sería más contagiosa, con numerosos casos registrados en el hemisferio norte, lo que motivó un refuerzo en los sistemas de vigilancia. Sin embargo, aclaró que no hay evidencia de que provoque cuadros más graves. “Se contagia de la misma manera, tiene los mismos efectos y los mismos síntomas, pero por ahora nada hace indicar que sea más grave”, afirmó.

Lerman también advirtió que, si bien la gripe suele tener mayor circulación en invierno, la globalización y los viajes frecuentes aumentan el riesgo de contagio durante todo el año. “La gente va y viene, el mundo se ha globalizado y estamos más susceptibles de infectarnos”, apuntó.

Vacunación y prevención

El especialista remarcó que la gripe A H3N2 se previene con la vacuna antigripal incluida en el calendario oficial. Explicó que cada año la formulación se actualiza en función de las cepas que circularon en otros países y que podrían llegar a la región.

Aun en pleno verano, insistió en la necesidad de vacunarse, especialmente quienes integran los grupos de riesgo. “El que no se vacunó y está en el grupo indicado tiene que vacunarse, y cuando sea el nuevo llamado con la vacuna que llegue puede volver a hacerlo”, subrayó. Este grupo incluye a niños hasta dos años, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo.

Además, recordó que las dosis son gratuitas y se encuentran disponibles en hospitales y centros de vacunación. “Le decimos a la gente que vaya y se vacune”, enfatizó.

Cuáles son los síntomas

La gripe A H3N2 suele provocar síntomas respiratorios de inicio brusco. Entre los más frecuentes se destacan:

Fiebre alta , escalofríos y malestar general

Cansancio intenso , dolor muscular, articular y de cabeza

Tos seca , dolor de garganta y congestión nasal

Secreción nasal y estornudos

En algunos casos, la tos puede intensificarse con el paso de los días. Si bien la mayoría de los cuadros evoluciona de manera favorable, se recomienda consultar al sistema de salud ante la aparición de síntomas, especialmente en personas con enfermedades preexistentes o pertenecientes a los grupos de riesgo.