Hay colectivos gratis para ir a marchar contra las violencias de género

• Convocan a marchar por el Día contra las violencias de género en Santa Fe

Marchar

La Asamblea Ni Una Menos invita a la población a marchar este viernes desde las 15.30 en el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres y disidencias, que se celebra cada 25 de noviembre. Van a partir desde la Municipalidad de Santa Fe para trasladarse con consignas contra la violencia machista hacia Tribunales.

"¡Las calles son nuestras! Este #25N volvemos a decir basta de violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries e intersex. Vení a marchar con nosotras y nosotres", expresan desde la organización. ‍‍

Este jueves por la mañana desde la Asamblea se convocó a una conferencia de prensa donde se apuntó: "Nos falta Alejandra Ironici". La militante trans santafesina, que fue la primera en el país en recibir su Documento de Identificación Nacional con el género que eligió, fue asesinada este año en su casa por un hombre que está detenido. El acto estará marcado por el reclamo de justicia por su transfemicidio. En esta línea se exige el cumplimiento del cupo laboral trans y hay severas críticas a la provincia sobre el acceso a la salud pública para esta población.

"Creemos necesario hacer memoria y desde esa raíz levantar nuestras banderas de lucha, porque no estamos todas y no estamos todes, y esta fecha para el movimiento feminista es memoria, no solo para recordar cómo nos construimos, sino para seguir exigiendo políticas públicas y reformas necesarias para vivir con dignidad", expresaron en un comunicado.

• La historia del hijo que busca justicia por el femicidio de su madre: "Es cada vez más difícil"

Asimismo, recordaron que hace unos meses quisieron asesinar a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. "Es sistemáticamente violentada desde los medios de comunicación, desde el poder Judicial y desde el aparato político cómplice, donde las niñas y adolescentes siguen obligadas a gestar y parir, donde denunciar situaciones de violencia para nosotres es sinónimo de riesgo asegurado por la falta de acompañamiento y políticas públicas reales que nos protejan".

"La lista es larga y nuestros reclamos nunca terminan porque las violencias no se terminan. Es por eso que seguimos luchando y visibilizandolas. Porque las injusticias nos asesinan, porque el hambre y el desamparo nos aíslan y desarman, porque las violencias siguen firmes y gozan de buena salud, porque no queremos ni una menos, ni une menos, invitamos a toda la comunidad santafesina a acompañarnos. Las calles son nuestras", concluyeron desde la Asamblea.

Historia

El Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer se decidió en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se celebró en Bogotá, Colombia, en el 1981. La fecha fue elegida para recordar el feminicidio múltiple, ocurrido un 25 de noviembre de 1960, de las hermanas Mirabal ( Las mariposas) a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana.

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí se definió que la violencia hacia la mujer era “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.

Cada 25 de noviembre se marca el comienzo de la Campaña Únete de la ONU, 16 días de activismo (desde esa fecha al 10 de diciembre) que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

En los últimos años los feminismos de Argentina cuestionan las palabras utilizadas, e invisibilizadas, desde los ochenta para definir las violencias de género. En este sentido, se busca ampliar la categoría Mujer, para incluir otras identidades que sufren el machismo. Es por este motivo que se impulsó en Santa Fe este año nombrar a este día como Día Internacional de No Violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries e intersex.