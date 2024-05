Horas decisivas para saber si se destraba el paro de colectivos de 72 horas anunciado por UTA

UTA Santa Fe ratificó su adhesión al paro nacional, desde este miércoles 15 de no recibir hoy el pago de la suba acordada en paritarias

Choferes agremiados en Unión Tranviarios Automotor advirtieron que de no mediar cumplimiento de la pauta salarial suscripta hace dos meses habrá un paro de 72 horas que comenzará este miércoles 15 de mayo y se extenderá hasta el viernes 17, así lo confirmaron desde UTA Santa Fe, donde adhieren a la medida tomada a nivel nacional.

Hoy martes es el día clave para poder destrabar el conflicto paritario. Pero por el momento no hay noticias alentadoras, ya que no hay novedades del pago del dinero adeudado por los empresarios a los trabajadores. Si no hay cambios, todas las empresas de corta y media distancia, incluyendo la provincia de Santa Fe, comenzarán con las medidas de fuerza