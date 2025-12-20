Uno Santa Fe | Santa Fe | mensaje

"Hoy más que nunca la Navidad interpela a la sociedad", el mensaje de la Iglesia santafesina

El arzobispo Sergio Fenoy y el obispo auxiliar Matías Vecino de Santa Fe destacaron que el mensaje navideño propone un camino de amor y paz frente a la confrontación cultural y la intolerancia.

20 de diciembre 2025 · 10:49hs
Hoy más que nunca la Navidad interpela a la sociedad, el mensaje de la Iglesia santafesina

En su mensaje de Navidad 2025, el arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, Sergio Fenoy, junto al obispo auxiliar, Matías Vecino, convocaron a la comunidad a redescubrir el sentido profundo de la Navidad, marcado por la humildad, la paz y el amor, en un contexto social atravesado por la confrontación, la violencia verbal y la deshumanización del otro.

El mensaje, difundido desde la ciudad de Santa Fe, retoma un pasaje del Libro de la Sabiduría para reflexionar sobre el contraste entre las expectativas de poder y la forma en que Dios elige manifestarse: no desde la fuerza, sino desde la fragilidad de un Niño en un pesebre.

mensaje navida fenoy
El mensaje para esta Navidad de la Iglesia santafesina

El mensaje para esta Navidad de la Iglesia santafesina

Un Dios que sorprende y desconcierta

Los obispos señalaron que el pueblo esperaba un Mesías poderoso, capaz de imponerse sobre sus enemigos. Sin embargo, la Palabra omnipotente de Dios llegó de un modo inesperado: envuelta en pañales, sin lugar en el albergue y rodeada de animales. Una imagen que, según remarcaron, continúa interpelando y desafiando a la sociedad actual.

“La Navidad trastoca todos nuestros parámetros y contradice nuestras predicciones”, afirmaron, al tiempo que destacaron que el verdadero poder de Dios se expresa en la impotencia del amor, más fuerte que cualquier forma de dominación o violencia.

El mensaje navideño hace especial hincapié en la realidad contemporánea, donde términos como “enemigo”, “batalla cultural”, la descalificación, el insulto, la cancelación y la indiferencia se vuelven cada vez más frecuentes en el trato cotidiano.

Frente a ese escenario, Fenoy y Vecino subrayaron que la Navidad tiene un mensaje revolucionario, profundamente contracultural, que invita a los cristianos a dejarse moldear por el misterio del pesebre y a revisar las propias actitudes.

Un llamado a abrir el corazón

En el cierre del mensaje, los pastores de la Iglesia santafesina expresaron su deseo de que el Niño de Belén, Jesucristo, vuelva a tocar los corazones y que el mensaje del pesebre se despliegue con fuerza en cada comunidad.

“La Navidad nos llama a abrir los sentidos, el entendimiento, la libertad y el corazón entero”, señalaron, reafirmando que el amor humilde de Dios sigue siendo una respuesta vigente frente a un mundo marcado por la confrontación y la violencia.

El mensaje completo

Mensaje de Navidad 2025

mensaje Navidad Iglesia Santa Fe
Noticias relacionadas
las distintas lineas de colectivos vuelven a funcionar en santa fe tras el fuerte temporal

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Imagen ilustrativa

Anegamiento de calles: qué líneas de colectivos funcionan y cuáles están suspendidas en Santa Fe

La Provincia redujo en un 83 % el robo de cables en la ciudad de Santa Fe

La Provincia redujo en un 83 % el robo de cables en la ciudad de Santa Fe

Temporal de lluvias en la ciudad de Santa Fe 

Temporal en Santa Fe: fuertes lluvias, anegamientos y alertas por tormentas del SMN

Lo último

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Último Momento
Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Colón acelera gestiones para acordar con Espínola y levantar la inhibición en FIFA

Colón acelera gestiones para acordar con Espínola y levantar la inhibición en FIFA

Ma, me están llevando. Ayuda: buscan en Colastiné a una mujer tras un desesperado mensaje por WhatsApp

"Ma, me están llevando. Ayuda": buscan en Colastiné a una mujer tras un desesperado mensaje por WhatsApp

Ovación
Vazzoler destacó el semillero de Unión: Estos chicos nos van a dar un montón

Vazzoler destacó el semillero de Unión: "Estos chicos nos van a dar un montón"

Dos santafesinos serán protagonistas de la Leyenda Continúa en la FAB

Dos santafesinos serán protagonistas de la Leyenda Continúa en la FAB

Malena Santillán sigue sumando medallas en Buenos Aires

Malena Santillán sigue sumando medallas en Buenos Aires

Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria en el Trofeo de Campeones

Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria en el Trofeo de Campeones

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

Policiales
Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio