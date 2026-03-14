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Récord histórico en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito y superó los $ 197.000 millones en financiamiento

La Provincia de Santa Fe fue protagonista en Expoagro 2026 con una demanda récord de financiamiento. Más de 4.500 productores y pymes gestionaron créditos por encima de los $197.000 millones gracias a un esquema con fuerte bonificación de tasas.

14 de marzo 2026 · 11:32hs
Récord histórico en Expoagro

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Récord histórico en Expoagro

La Provincia de Santa Fe fue una de las grandes protagonistas de Expoagro 2026 al desplegar un respaldo financiero sin precedentes para el sector productivo. Durante los cuatro días de la muestra, el stand provincial concentró una demanda récord de financiamiento, con más de 4.500 solicitudes de crédito impulsadas por un esquema en el que la Provincia bonificó hasta 10 puntos porcentuales de la tasa de interés.

“En un contexto de tasas altas y de gran complejidad para la industria, nuestra estrategia es clara: queremos que tanto el productor agropecuario como la agroindustria encuentren herramientas para generar un círculo virtuoso de inversión y crecimiento. Santa Fe está haciendo todos los esfuerzos para que el sector esté apalancado y pueda seguir invirtiendo”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

El funcionario agregó que “la enorme demanda que tuvimos en nuestro stand, donde los bancos tuvieron un espacio central, demuestra que nuestra provincia no solo produce: también financia el futuro”.

expoagro 2026
Récord histórico en Expoagro

Récord histórico en Expoagro

Los números del financiamiento

La Provincia presentó una oferta crediticia inédita que reunió a ocho entidades financieras —entre bancos públicos y privados— junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), alcanzando un volumen total de financiamiento superior a los $197.000 millones.

En ese marco, el Banco Nación lideró en volumen de demanda al registrar más de 3.600 solicitudes para su línea de inversión productiva, que contó con un cupo de $60.000 millones.

Por su parte, el Banco Santa Fe recibió 623 solicitudes por más de $105.000 millones, superando ampliamente su paquete inicial de $73.000 millones. De ese total, 447 carpetas ya se encuentran en instancia de preaprobación.

El Banco Municipal también mostró un fuerte dinamismo, con 279 pymes inscriptas para acceder a sus líneas de crédito por $25.000 millones, de las cuales el 92 % ya se encuentra en proceso de evaluación.

La banca privada y regional también tuvo un papel destacado en esta edición. Entidades como Credicoop, Coinag, Comafi y Bica aportaron en conjunto $16.000 millones destinados al financiamiento del entramado productivo.

El esquema se completó con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones, que dispuso $22.000 millones para proyectos vinculados a innovación productiva y sostenibilidad ambiental. A su vez, agencias de desarrollo regional sumaron otros $3.200 millones orientados a fortalecer las economías regionales.

expoagro 2026
Récord histórico en Expoagro

Récord histórico en Expoagro

Un modelo de financiamiento inédito

Una de las principales novedades de esta edición fue la incorporación de la banca privada al esquema de financiamiento impulsado por la Provincia. Esta articulación permitió ampliar significativamente el acceso al crédito para capital de trabajo, adquisición de maquinaria y adopción de tecnología, factores clave para sostener el crecimiento del campo y la industria santafesina.

Finalmente, Puccini adelantó que la estrategia financiera de la Provincia continuará durante todo el año:

No nos quedamos con este éxito. El productor tiene que saber que estas herramientas están disponibles todo el año, no solo durante Expoagro. Ya estamos en conversaciones para que los bancos privados más grandes del país se sumen a nuestro programa de financiamiento de cara a Agroactiva. El apoyo al campo y a la industria es permanente”, concluyó.

Expoagro récord créditos
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