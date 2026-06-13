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Iapos detectó en Santa Fe consultas médicas cobradas sin que los afiliados lo supieran

La obra social provincial redujo un 15 % las órdenes de consulta tras implementar el sistema digital. En Santa Fe detectaron un caso de uso indebido de datos de afiliados por parte de una pareja de médicos.

13 de junio 2026 · 17:12hs
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Iapos: Redujo un 15% las órdenes de consulta tras implementar sistema digital.

Iapos: Redujo un 15% las órdenes de consulta tras implementar sistema digital.

La implementación de la Orden de Consulta Digital en Iapos comenzó a mostrar resultados concretos y permitió detectar irregularidades que, según estimaciones oficiales, generaban pérdidas superiores a $1.000 millones mensuales para la obra social provincial. Entre los casos identificados aparece una maniobra detectada en la ciudad de Santa Fe, donde una pareja de médicos habría emitido y cobrado consultas utilizando datos de afiliados sin que estos hubieran recibido atención.

La transformación digital alcanzó un punto clave en mayo de 2026, cuando todas las consultas médicas comenzaron a realizarse exclusivamente mediante modalidad digital, dejando atrás el sistema en papel.

De acuerdo con los datos difundidos por Iapos, antes del cambio se registraban en promedio 290.000 órdenes mensuales, mientras que durante mayo se contabilizaron 245.000 órdenes digitales efectivamente utilizadas, una baja cercana al 15 %.

Desde la obra social aclararon que esta reducción no responde a una caída en la demanda de atención médica, sino a la eliminación de prácticas irregulares que el nuevo sistema logró identificar y bloquear.

El caso detectado en Santa Fe

Uno de los hechos más relevantes detectados por las auditorías ocurrió en la capital provincial. Según informaron desde Iapos, una pareja de profesionales médicos adquiría órdenes de consulta utilizando datos de afiliados que desconocían haber recibido esas prestaciones.

La situación salió a la luz gracias a las encuestas de calidad que la obra social envía luego de cada atención. Uno de los afiliados advirtió movimientos que no reconocía y realizó la denuncia correspondiente.

LEER MÁS: Iapos registró más de 6.400 denuncias por cobro indebido de plus y el gobierno provincial reintegró $82 millones

A partir de esa presentación, intervino el área de Asuntos Jurídicos de Iapos, que inició las actuaciones administrativas y legales para investigar el caso.

Además, la obra social informó que también se detectó otra maniobra en San Javier, donde un profesional habría descargado órdenes utilizando los datos de un afiliado con discapacidad.

Más controles y trazabilidad

Desde el Gobierno provincial señalaron que el nuevo sistema incorpora trazabilidad completa de cada orden médica, permitiendo conocer en tiempo real quién emitió la consulta, quién la utilizó y qué prestación se realizó.

El mecanismo funciona mediante un token único de seguridad asociado al afiliado, que debe validarse electrónicamente al momento de la atención.

La digitalización forma parte del proceso de modernización impulsado en Iapos con el objetivo de fortalecer controles, mejorar la transparencia y garantizar la sustentabilidad financiera del sistema, que actualmente brinda cobertura a más de 600.000 afiliados en toda la provincia.

Iapos Santa Fe controles afiliados
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