Imputaron al dirigente político detenido en el Puerto por amenazas y presunta venta de droga

La audiencia se realizó este sábado en los tribunales de Santa Fe. La Fiscalía le atribuyó amenazas contra una expareja y tenencia de cocaína con fines de comercialización tras los allanamientos realizados en el Puerto y en Arroyo Leyes.

La Justicia imputó al dirigente detenido tras los allanamientos realizados en el Puerto de Santa Fe y Arroyo Leyes.

El dirigente político y abogado Carlos Carlozzi , detenido el pasado miércoles durante un allanamiento en un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe , fue imputado este sábado por los delitos de amenazas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización .

La audiencia se desarrolló a puertas cerradas en los tribunales de la capital provincial y estuvo encabezada por la jueza Cecilia Labanca. La acusación fue presentada por el fiscal Marcelo Nessier, mientras que la defensa estuvo a cargo de los abogados Néstor Oroño y Macarena Olivera.

Según trascendió, Carlozzi permanecerá detenido al menos hasta la próxima semana, cuando se lleve adelante una nueva audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares que acompañarán el avance de la investigación y se definirá si continúa privado de la libertad.

Amenazas en un contexto de violencia de género

Uno de los hechos atribuidos por el Ministerio Público de la Acusación ocurrió el 20 de enero y tuvo como víctima a una mujer con la que el imputado habría mantenido una relación sentimental.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, durante una discusión Carlozzi habría exhibido un arma de fuego con el objetivo de intimidarla. Los investigadores sostienen que el episodio se produjo en un contexto de violencia de género, marcado por una situación de desigualdad y amedrentamiento hacia la denunciante.

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Cocaína, dinero y armas en los allanamientos

La segunda imputación está vinculada con el resultado de los procedimientos realizados el 10 de junio por la Policía de Investigaciones (PDI) en dos inmuebles vinculados al acusado: un departamento en el complejo Puerto Amarras, en Santa Fe, y una vivienda ubicada en Arroyo Leyes.

Durante el operativo en el inmueble del Puerto, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares y seis envoltorios con cocaína, que totalizaron cerca de 57 gramos.

En tanto, en la propiedad de Arroyo Leyes se incautaron un revólver calibre 38, municiones, aproximadamente 8,9 millones de pesos en efectivo y alrededor de 100 gramos más de cocaína, según consta en la investigación.

Con esos elementos, la Fiscalía avanzó con la imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, una acusación que continuará siendo analizada durante el proceso judicial.

Carlozzi también registra antecedentes en la función pública: según perfiles profesionales públicos, trabajó en organismos nacionales y actualmente se desempeñaba como asesor legislativo en la provincia de Buenos Aires.