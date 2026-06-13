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Tasa de natalidad: el departamento La Capital está cada vez más cerca de registrar más muertos que nacidos

El crecimiento vegetativo de la zona donde se asienta la ciudad de Santa Fe cayó un 75% en un solo año

13 de junio 2026 · 09:10hs
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Tasa de natalidad: el departamento La Capital está cada vez más cerca de registrar más muertos que nacidos

Télam

El departamento La Capital, que alberga a la ciudad de Santa Fe y su área metropolitana, todavía registra más nacimientos que muertes, pero la diferencia se viene achicando a un ritmo que preocupa a especialistas en demografía.

Según datos de la Dirección de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud de la Nación, en 2024 el crecimiento vegetativo de la provincia en su conjunto cayó un 75% respecto de 2023: de una diferencia positiva de 7.226 personas a apenas 1.384. El departamento La Capital acompañó ese derrumbe con una caída del 75% en su propio saldo vegetativo.

La Capital sigue en zona positiva, pero cada vez más cerca del límite

El departamento integra el grupo de jurisdicciones santafesinas que aún no cruzaron la línea del crecimiento vegetativo negativo —donde mueren más personas de las que nacen—, junto a Rosario, General Obligado, San Lorenzo, Vera, San Javier y 9 de Julio. Sin embargo, la velocidad del deterioro es elocuente: en apenas un año, el saldo favorable se redujo a la cuarta parte.

En el otro extremo, nueve departamentos ya registran más defunciones que nacimientos: Caseros, General López, Iriondo, Belgrano, Constitución, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín y San Justo. En 2023 eran solo tres. Se trata, en todos los casos, de zonas con menor densidad poblacional o ciudades pequeñas.

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Una tendencia que se consolida

Para Gustavo Peretti, geógrafo y docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la clave está en la distribución territorial de la población en edad fértil. "Se observa que en las localidades pequeñas y zonas de campo creció el envejecimiento temprano de la población", explicó el especialista. Y agregó que, incluso dentro de las grandes ciudades, "el centro tiene índices más altos de fecundidad que la periferia, por los servicios y la atracción a la gente en edad de fecundidad en esas zonas".

Si la tendencia continúa al ritmo actual, es probable que los datos definitivos de 2025 muestren un crecimiento vegetativo negativo a nivel provincial. Peretti fue claro al respecto: "En demografía las tendencias suelen continuar, los cambios son poco frecuentes".

Las causas: cultura, economía y tecnología

El fenómeno tiene múltiples explicaciones. El cambio cultural es uno de los factores más determinantes. "La fecundidad deja de ser vista como una función", señaló Peretti. El desarrollo personal y laboral redefine los proyectos de vida de mujeres y varones, que ya no tienen como eje central la tenencia de hijos.

La situación económica también incide: los costos de crianza, la incertidumbre y la dificultad para acceder a una vivienda propia condicionan las decisiones reproductivas. "La emancipación de los hijos de la casa de los padres es una cuestión a tener en cuenta, porque esa imposibilidad podría atentar contra la posibilidad de tener pareja e hijos", añadió el geógrafo.

A eso se suma el impacto de las nuevas formas de socialización. Un estudio del Financial Times señaló que el uso masivo de smartphones se correlaciona con la baja en la natalidad en varios países. Para Peretti, las nuevas tecnologías "favorecen a la comunicación, pero eso no implica un vínculo estrecho", y al mismo tiempo "democratizan la información sobre métodos anticonceptivos".

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Caída que empezó antes de la ley IVE

El presidente Javier Milei atribuyó la baja en la natalidad a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), pero Peretti descartó esa lectura con datos. "No se puede atribuir la disminución a la ley IVE, ya que comenzó a regir después de 2020 y la caída en los índices de natalidad se registra previamente, y más abruptamente, en 2014", afirmó.

Lo que sí muestran los datos del Ministerio de Salud de la Nación como señal positiva es que la tasa de fecundidad en adolescentes cayó un 64% entre 2005 y 2023, lo que podría interpretarse como una reducción del embarazo no deseado. También disminuyeron marcadamente los nacimientos entre madres con niveles educativos más bajos: un 77% entre quienes tienen solo primaria completa desde 2005 hasta 2023.

Departamento La Capital muertes
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