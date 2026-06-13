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La Municipalidad de Santa Fe realizará una jornada de salud, ambiente y bienestar animal en el Parque Federal

Este sábado en la ciudad de Santa Fe habrá dispositivos móviles del Imusa, EcoCanje, Salud integral y programa empleo en el EcoPunto en el Parque Federal

13 de junio 2026 · 09:26hs
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La Municipalidad de Santa Fe realizará una jornada de salud

La Municipalidad de Santa Fe realizará una jornada de salud, ambiente y bienestar animal en el Parque Federal

La Municipalidad de Santa Fe dispondrá este sábado 13 de cuatro dispositivos en uno de los espacios públicos más frecuentados de la ciudad. Esta propuesta tiene como objetivo acercar servicios, asesoramiento y gestiones administrativas, consultas y acompañamiento en distintos programas, evitando así traslados innecesarios y fortaleciendo el vínculo entre el Estado, las instituciones vecinales y la comunidad.

Este sábado el municipio dispondrá de los dispositivos móviles del Imusa, EcoCanje, Salud integral y programa empleo en el EcoPunto del Parque Federal (Pedro Víttori y Regis Martínez), de 14.30 a 18.

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Los Operativos Móviles son una herramienta de descentralización y proximidad, que se traslada regularmente por toda la ciudad con el objetivo de llegar al territorio y brindar mayor accesibilidad al vecino. Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso de construir una ciudad más integrada, con servicios accesibles y cercanos, consolidando una gestión que escucha, acompaña y responde a las necesidades de cada comunidad.

Vacunación, EcoCanje, y más en la ciudad de Santa Fe

El Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) estará presente con un stand de vacunación y desparasitación para perros y gatos de más de tres meses. Cabe destacar que los perros deberán estar con collar y correa, y los gatos en jaula transportadora o mochila.

Además, habrá un dispositivo de EcoCanje donde los vecinos podrán llevar residuos secos como papel, cartón, plásticos, latas, vidrios y telgopor, y se lleven un obsequio a cambio. De esta forma el municipio sigue fortaleciendo el Compromiso por una Santa Fe + Limpia que tiene como objetivo poner en valor el trabajo de los recolectores urbanos, continuar con la campaña Separado No es Basura y promover la educación ambiental.

También estará presente el stand de Salud integral, con recomendaciones y consejos para el cuidado durante el invierno. Por último, habrá un puesto de asesoramiento y recepción de CV a cargo del Programa Empleo del municipio.

Santa Fe Parque Federal Imusa ecocanje
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