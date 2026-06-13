La Municipalidad de Santa Fe dispondrá este sábado 13 de cuatro dispositivos en uno de los espacios públicos más frecuentados de la ciudad. Esta propuesta tiene como objetivo acercar servicios, asesoramiento y gestiones administrativas, consultas y acompañamiento en distintos programas, evitando así traslados innecesarios y fortaleciendo el vínculo entre el Estado, las instituciones vecinales y la comunidad.
La Municipalidad de Santa Fe realizará una jornada de salud, ambiente y bienestar animal en el Parque Federal
Este sábado en la ciudad de Santa Fe habrá dispositivos móviles del Imusa, EcoCanje, Salud integral y programa empleo en el EcoPunto en el Parque Federal
Este sábado el municipio dispondrá de los dispositivos móviles del Imusa, EcoCanje, Salud integral y programa empleo en el EcoPunto del Parque Federal (Pedro Víttori y Regis Martínez), de 14.30 a 18.
Los Operativos Móviles son una herramienta de descentralización y proximidad, que se traslada regularmente por toda la ciudad con el objetivo de llegar al territorio y brindar mayor accesibilidad al vecino. Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso de construir una ciudad más integrada, con servicios accesibles y cercanos, consolidando una gestión que escucha, acompaña y responde a las necesidades de cada comunidad.
Vacunación, EcoCanje, y más en la ciudad de Santa Fe
El Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) estará presente con un stand de vacunación y desparasitación para perros y gatos de más de tres meses. Cabe destacar que los perros deberán estar con collar y correa, y los gatos en jaula transportadora o mochila.
Además, habrá un dispositivo de EcoCanje donde los vecinos podrán llevar residuos secos como papel, cartón, plásticos, latas, vidrios y telgopor, y se lleven un obsequio a cambio. De esta forma el municipio sigue fortaleciendo el Compromiso por una Santa Fe + Limpia que tiene como objetivo poner en valor el trabajo de los recolectores urbanos, continuar con la campaña Separado No es Basura y promover la educación ambiental.
También estará presente el stand de Salud integral, con recomendaciones y consejos para el cuidado durante el invierno. Por último, habrá un puesto de asesoramiento y recepción de CV a cargo del Programa Empleo del municipio.