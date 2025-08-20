Uno Santa Fe | Santa Fe | Congreso

III Congreso Anticorrupción: debate y propuestas contra la corrupción

Este evento, considerado el más importante en su tipo en el interior del país, se llevará a cabo el viernes 22 de agosto en el Club del Orden de la ciudad de Santa Fe.

20 de agosto 2025 · 07:51hs
III Congreso Anticorrupción en Santa Fe

gentileza

III Congreso Anticorrupción en Santa Fe

Las asociaciones “Río Paraná” y “Entre Ríos Sin Corrupción”, organizan el III Congreso Anticorrupción. Este evento, considerado el más importante en su tipo en el interior del país, se llevará a cabo el viernes 22 de agosto desde las 9 en el Club del Orden de la ciudad de Santa Fe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonmarraOK/status/1956508123876753499&partner=&hide_thread=false

El Congreso tiene como objetivo abordar los desafíos de la corrupción, promover el debate y la conciencia sobre sus causas y consecuencias. “La corrupción socava la confianza en las instituciones y representa una amenaza para el desarrollo sostenible y la paz social”, expresaron sus representantes.

El evento es apartidario, no arancelado y está dirigido a un público amplio, incluyendo a docentes, estudiantes, profesionales y público en general.

Entre los panelistas confirmados se encuentran destacados profesionales como el fiscal Diego Luciani, la exfiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche y los periodistas Daniel Santoro, Germán de los Santos y Hernán Cappiello.

Colaboran en la organización el Club del Orden y la Fundación Friedrich Naumann, ambas organizaciones de gran prestigio nacional e internacional.

Para más información:

Teléfono: +54 9 342 405-0015

Email: [email protected]

Website: www.rioparana.org.ar

Redes Sociales:

Instagram: @rioparana.stafe

X (Twitter): @rioparanastafe

Facebook: Asociación Civil Río Paraná

Todo el evento va a ser transmitido en vivo por YouTube:

[Libertad+Republica] https://www.youtube.com/user/AsocCivilRioParana

Congreso corrupción
Noticias relacionadas
fallecio tras una cirugia y ahora su familia quiere saber si recibio fentanilo contaminado en el diagnostico: nadie me llamo del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

El fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

tarjeta sube: actualizacion obligatoria para mantener activos los beneficios en la ciudad de santa fe

Tarjeta Sube: actualización obligatoria para mantener activos los beneficios en la ciudad de Santa Fe

reforma constitucional: la autonomia encendio cruces en una comision que emitio cinco dictamenes y paso a cuarto intermedio

Reforma Constitucional: la autonomía encendió cruces en una comisión que emitió cinco dictámenes y pasó a cuarto intermedio

Lo último

Se informó el pago a las autoridades comiciales de las Elecciones Provinciales del 29 de junio

Se informó el pago a las autoridades comiciales de las Elecciones Provinciales del 29 de junio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Último Momento
Se informó el pago a las autoridades comiciales de las Elecciones Provinciales del 29 de junio

Se informó el pago a las autoridades comiciales de las Elecciones Provinciales del 29 de junio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Ovación
Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!