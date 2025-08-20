III Congreso Anticorrupción: debate y propuestas contra la corrupción

Este evento, considerado el más importante en su tipo en el interior del país, se llevará a cabo el viernes 22 de agosto en el Club del Orden de la ciudad de Santa Fe.

Las asociaciones “Río Paraná” y “Entre Ríos Sin Corrupción”, organizan el III Congreso Anticorrupción . Este evento, considerado el más importante en su tipo en el interior del país, se llevará a cabo el viernes 22 de agosto desde las 9 en el Club del Orden de la ciudad de Santa Fe .

El Congreso tiene como objetivo abordar los desafíos de la corrupción, promover el debate y la conciencia sobre sus causas y consecuencias. “La corrupción socava la confianza en las instituciones y representa una amenaza para el desarrollo sostenible y la paz social”, expresaron sus representantes.

¡Atención, comunidad! ¡La cuenta regresiva ha comenzado! Faltan pocos días para el III Congreso Anticorrupción. Será un espacio de diálogo, intercambio de ideas y experiencias en la lucha contra la corrupción.

El evento es apartidario, no arancelado y está dirigido a un público amplio, incluyendo a docentes, estudiantes, profesionales y público en general.

Entre los panelistas confirmados se encuentran destacados profesionales como el fiscal Diego Luciani, la exfiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche y los periodistas Daniel Santoro, Germán de los Santos y Hernán Cappiello.

Colaboran en la organización el Club del Orden y la Fundación Friedrich Naumann, ambas organizaciones de gran prestigio nacional e internacional.

