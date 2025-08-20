Las asociaciones “Río Paraná” y “Entre Ríos Sin Corrupción”, organizan el III Congreso Anticorrupción. Este evento, considerado el más importante en su tipo en el interior del país, se llevará a cabo el viernes 22 de agosto desde las 9 en el Club del Orden de la ciudad de Santa Fe.
III Congreso Anticorrupción: debate y propuestas contra la corrupción
Este evento, considerado el más importante en su tipo en el interior del país, se llevará a cabo el viernes 22 de agosto en el Club del Orden de la ciudad de Santa Fe.
El Congreso tiene como objetivo abordar los desafíos de la corrupción, promover el debate y la conciencia sobre sus causas y consecuencias. “La corrupción socava la confianza en las instituciones y representa una amenaza para el desarrollo sostenible y la paz social”, expresaron sus representantes.
El evento es apartidario, no arancelado y está dirigido a un público amplio, incluyendo a docentes, estudiantes, profesionales y público en general.
Entre los panelistas confirmados se encuentran destacados profesionales como el fiscal Diego Luciani, la exfiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche y los periodistas Daniel Santoro, Germán de los Santos y Hernán Cappiello.
Colaboran en la organización el Club del Orden y la Fundación Friedrich Naumann, ambas organizaciones de gran prestigio nacional e internacional.
