Docentes públicos continúan su plan de lucha luego del rechazo a la paritaria y se manifiestan frente a Iapos

Docentes santafesinos rechazaron el aumento de 7% ofrecido por el Gobierno provincial y lanzaron un plan de lucha con marchas y concentraciones aunque sin paros

20 de agosto 2025 · 08:31hs
Jose Busiemi

Los docentes de Santa Fe, nucleados en Amsafé rechazaron la propuesta de aumento salarial del Gobierno provincial y confirmaron un plan de lucha con distintas manifestaciones. Si bien las medidas no contemplan paros, se prevén marchas y concentraciones en diferentes puntos de la provincia.

Este miércoles 21 de agosto, a partir de las 11, los gremios se concentrarán frente a la sede del Iapos, en Rivadavia 3452 de la ciudad de Santa Fe.

El cronograma de protestas de Amsafé incluye una movilización el 27 de agosto frente a la Caja de Jubilaciones, mientras que el 3 de septiembre habrá una marcha de antorchas en toda la provincia.

Rechazo a la propuesta oficial

La oferta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe fue de 7% semestral, distribuido en 1,5% en julio, 1,5% en agosto y 1% mensual de septiembre a diciembre.

La secretaria general de Amsafé, Sonia Alonso, cuestionó la propuesta:

“Con los $40.000 que propone el gobierno, un maestro cobraría $818.000, por debajo de la línea de pobreza. El Indec marcó 1,9% de inflación en julio y el gobierno ofrece 1,5%. Esto se llama ajuste salarial”, expresó.

Además, sostuvo que “es urgente que el gobierno nos convoque” y que “Santa Fe es una provincia rica, pero con una concentración económica que debe redistribuirse. El camino no puede ser el ajuste”.

El rechazo de los docentes contrasta con la aceptación de la propuesta por parte de UPCN, aunque Alonso aclaró: “Cada sindicato tiene sus valoraciones y estrategias”.

La postura del Gobierno: “La paritaria está cerrada”

El ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Fabián Bastia, confirmó que la paritaria docente está cerrada y que el incremento del 1,5% de julio se abonará mediante planilla complementaria.

La paritaria es un asunto terminado. Fue aceptada por la administración provincial y los trabajadores de la salud. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad fiscal”, señaló.

Asimismo, Bastia cuestionó a los gremios que rechazaron el aumento: “El rechazo no fue de los docentes en sí mismos, sino de los gremialistas que muchas veces responden a intereses políticos”.

• LEER MÁS: El gobierno confirmó que pagará el aumento docente por planilla complementaria y que "la paritaria es un asunto terminado"

