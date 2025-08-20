Uno Santa Fe | Policiales | inseguridad

Inseguridad en Sauce Viejo: el intendente Mario Papaleo cuestiona a los fiscales por "liberar delincuentes"

El mandatario municipal pidió una audiencia urgente con el fiscal regional y denunció que los hechos de inseguridad se multiplican mientras los detenidos son liberados rápidamente

Por Juan Trento

20 de agosto 2025 · 10:11hs
La inseguridad volvió a encender las alarmas en Sauce Viejo. La policía logró la aprehensión de un peligroso delincuente de 27 años, identificado como A. F. V., conocido como “Chechi”, acusado de protagonizar robos y asaltos a personas, viviendas y comercios en distintos barrios de la ciudad. Sin embargo, la sorpresa y el enojo de los vecinos no tardaron en llegar: el delincuente fue liberado a las pocas horas lo que generó una inmediata reacción social.

El intendente Mario Papaleo tomó la voz de los vecinos y elevó un pedido formal al fiscal regional Jorge Nessier, solicitando una audiencia urgente para abordar lo que calificó como una situación crítica en materia de seguridad.

En su escrito, Papaleo manifestó “la necesidad de expresar nuevamente el reclamo de los vecinos, quienes están preocupados por el tratamiento que se hace desde las distintas fiscalías con individuos que son apresados por la policía local y liberados rápidamente, sin tener en cuenta denuncias previas y antecedentes penales”.

El reclamo de los vecinos del barrio Santa Teresita de Sauce Viejo.&nbsp;

Indignación popular y protestas

La liberación de “Chechi” derivó en marchas de protesta de vecinos, quienes se concentraron en la ermita de Santa Teresita, en la rotonda del barrio homónimo. Allí expresaron su profunda indignación y denunciaron la inseguridad creciente en Sauce Viejo.

Algunos vecinos relataron haber sido víctimas directas de delitos cometidos por el delincuente, mientras que otros manifestaron preocupación por la seguridad de los más chicos en los distintos barrios.

Viralización en redes sociales

La indignación se amplificó el martes en redes sociales, cuando los vecinos registraron que “Chechi” caminaba libremente por las calles de Sauce Viejo. La noticia se viralizó y alimentó la bronca generalizada contra las autoridades judiciales.

El intendente Papaleo advirtió que la situación es insostenible y pidió reglas claras en la actuación de la Justicia: “Esto motivó marchas de protestas de vecinos, que con indignación reclaman ante la autoridad municipal”, afirmó.

inseguridad Sauce Viejo intendente
