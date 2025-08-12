Uno Santa Fe | Santa Fe | YPF

YPF aplicó su octava variación de precios en 12 días con el nuevo sistema de microprecios en la ciudad

Con los microprecios, los ajustes son dinámicos y pueden subir o bajar según la estación, hora y demanda. Los valores de este martes en la ciudad de Santa Fe

12 de agosto 2025 · 09:27hs
YPF: se trata de la octava variación en lo que va del mes de agosto en la ciudad de Santa Fe con la nueva política de microprecios 

Desde el 1 de agosto, la petrolera estatal YPF implementa un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda.

Este martes 12 de agosto YPF varió de nuevo sus precios

Este martes 12 de agosto, la compañía volvió a aplicar cambios, alcanzando así la octava variación en lo que va del mes en la ciudad de Santa Fe. A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo permite que los precios suban o bajen en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto.

En esta jornada, el litro de nafta súper aumentó $16, la Infinia subió $12, mientras que el Infinia diésel bajó $9.

Nuevos precios de YPF en Santa Fe

  • Súper: $1.416
  • Infinia: $1.627
  • Diésel 500: $1.440
  • Infinia Diésel: $1.567

Otras petroleras

Shell:

  • Súper: $1.416
  • V-Power Nafta: $1.699
  • Evolux Diésel: $1.492
  • V-Power Diésel: $1.67

Axion (sin cambios recientes):

  • Súper: $1.443
  • Quantium: $1.699
  • Diésel X10: $1.527
  • Quantium Diésel X10: $1.673

