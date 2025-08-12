YPF aplicó su octava variación de precios en 12 días con el nuevo sistema de microprecios en la ciudad Con los microprecios, los ajustes son dinámicos y pueden subir o bajar según la estación, hora y demanda. Los valores de este martes en la ciudad de Santa Fe 12 de agosto 2025 · 09:27hs

UNO Santa Fe YPF: se trata de la octava variación en lo que va del mes de agosto en la ciudad de Santa Fe con la nueva política de microprecios

Desde el 1 de agosto, la petrolera estatal YPF implementa un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda.

Este martes 12 de agosto YPF varió de nuevo sus precios Este martes 12 de agosto, la compañía volvió a aplicar cambios, alcanzando así la octava variación en lo que va del mes en la ciudad de Santa Fe. A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo permite que los precios suban o bajen en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto.

En esta jornada, el litro de nafta súper aumentó $16, la Infinia subió $12, mientras que el Infinia diésel bajó $9. Nuevos precios de YPF en Santa Fe Súper: $1.416

$1.416 Infinia: $1.627

$1.627 Diésel 500: $1.440

$1.440 Infinia Diésel: $1.567 Otras petroleras Shell: Súper: $1.416

$1.416 V-Power Nafta: $1.699

$1.699 Evolux Diésel: $1.492

$1.492 V-Power Diésel: $1.67 Axion (sin cambios recientes): Súper: $1.443

$1.443 Quantium: $1.699

$1.699 Diésel X10 : $1.527

: $1.527 Quantium Diésel X10: $1.673 • LEER MÁS: YPF ya aplica en la ciudad de Santa Fe su política de microprecios: después de 96 horas hay nuevos valores