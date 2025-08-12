Uno Santa Fe | Santa Fe | Sergio Romero

Para Sergio Romero de UDA, "la educación no es prioridad en Santa Fe"

El titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, lanzó una durísima embestida contra el Gobierno de Santa Fe en el marco de la paritaria docente. Sus palabras no dejaron lugar a dudas: "La educación, para la actual gestión, es apenas una nota al pie".

12 de agosto 2025 · 09:39hs
Para Sergio Romero de UDA, la educación no es prioridad en Santa Fe

“El Gobierno se aboca con devoción a la convención reformadora, para garantizar la eventual reelección del Gobernador, mientras deja en el olvido absoluto a la gestión educativa”, disparó Sergio Romero, visiblemente indignado. “Se somete a la docencia a un menosprecio innecesario, mientras se pagan salarios de pobreza que no alcanzan para vivir”, lanzó el dirigente.

Para el titular de UDA, la realidad que viven los trabajadores de la educación en Santa Fe es directamente una pesadilla: “Santa Fe vive una película de terror: los salarios caen sin freno; la paritaria se cierra de manera unilateral una y otra vez; IAPOS tiene deficiencias en la atención de la salud; los docentes no pueden protestar porque el Gobierno les castiga el bolsillo con descuentos; y, peor aún, muchos van enfermos a trabajar para no perder el presentismo, entre otras cosas”.

El titular también de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, apuntó también a las prioridades económicas del Ejecutivo: “El Gobierno consiguió aval legislativo para tomar deuda por mil millones de dólares. En ese paquete monumental de recursos, ni una sola línea fue dedicada a la educación. Es evidente: la educación no es prioridad para esta gestión.”

Sergio Romero
Noticias relacionadas
retencion de vehiculos: alcoholemia positiva en automovilistas, falta de casco y papeles en las motos

Retención de vehículos: alcoholemia positiva en automovilistas, falta de casco y papeles en las motos

ventas minoristas en santa fe: comerciantes apelan a promociones y descuentos ante un consumo que no arranca

Ventas minoristas en Santa Fe: comerciantes apelan a promociones y descuentos ante un consumo que no arranca

Dos años y medio después de su detención, los protagonistas de la boda narco de Ibarlucea, fueron extraditados

Así llegaba a Rosario el matrimonio extraditado desde Asunción protagonistas de la boda narco de Ibarlucea

YPF: se trata de la octava variación en lo que va del mes de agosto en la ciudad de Santa Fe con la nueva política de microprecios 

YPF aplicó su octava variación de precios en 12 días con el nuevo sistema de microprecios en la ciudad

Lo último

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Último Momento
Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Ovación
Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"