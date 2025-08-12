Para Sergio Romero de UDA, "la educación no es prioridad en Santa Fe" El titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, lanzó una durísima embestida contra el Gobierno de Santa Fe en el marco de la paritaria docente. Sus palabras no dejaron lugar a dudas: "La educación, para la actual gestión, es apenas una nota al pie". 12 de agosto 2025 · 09:39hs

“El Gobierno se aboca con devoción a la convención reformadora, para garantizar la eventual reelección del Gobernador, mientras deja en el olvido absoluto a la gestión educativa”, disparó Sergio Romero, visiblemente indignado. “Se somete a la docencia a un menosprecio innecesario, mientras se pagan salarios de pobreza que no alcanzan para vivir”, lanzó el dirigente.

Para el titular de UDA, la realidad que viven los trabajadores de la educación en Santa Fe es directamente una pesadilla: “Santa Fe vive una película de terror: los salarios caen sin freno; la paritaria se cierra de manera unilateral una y otra vez; IAPOS tiene deficiencias en la atención de la salud; los docentes no pueden protestar porque el Gobierno les castiga el bolsillo con descuentos; y, peor aún, muchos van enfermos a trabajar para no perder el presentismo, entre otras cosas”.

El titular también de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, apuntó también a las prioridades económicas del Ejecutivo: “El Gobierno consiguió aval legislativo para tomar deuda por mil millones de dólares. En ese paquete monumental de recursos, ni una sola línea fue dedicada a la educación. Es evidente: la educación no es prioridad para esta gestión.”