Así llegaba a Rosario el matrimonio extraditado desde Asunción protagonistas de la boda narco de Ibarlucea

Se trata de Brisa Leguizamón y Esteban Rocha, cuya boda terminó en un triple crimen. Llegaron este lunes en un vuelo desde Paraguay, requeridos por el delito de tráfico de estupefacientes como miembros de la organización liderada por Olga “Tata” Medina

12 de agosto 2025 · 10:03hs
Dos años y medio después de su detención

gentileza

Dos años y medio después de su detención, los protagonistas de la boda narco de Ibarlucea, fueron extraditados

Esteban Enrique Rocha y Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón, la pareja que contrajo matrimonio en 2022 y en cuya fiesta llevada a cabo en Ibarlucea se produjo un triple crimen, arribó a Rosario este lunes procedente de Asunción, Paraguay, tras ser extraditados. En esa ciudad fueron detenidos luego de escaparse tras el asesinato.

crimen ibarlucea 4.jpg

Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional confirmaron que fueron requeridos por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento.

pareja boda narco ibarlucea extraditada 2
Según una extensa investigación, integrarían la organización liderada por Olga “Tata” Medina, condenada por regentear zonas de venta de droga en Rosario y mantener vínculos con la banda de Los Monos.

El operativo de extradición liderado por el Ministerio de Seguridad Nacional, en un trabajo en conjunto con Interpol, la Policía Federal Argentina y su Dirección General de Cooperación Internacional, permitió además, el arribo este lunes al país de dos ciudadanos paraguayos más, trasladados desde la ciudad de Asunción.

Se trata de Osmar Algarín Brítez, requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 por homicidio agravado, y Ricardo Espínola Cañete, requerido por el Juzgado de Garantías N° 2 de San Martín por homicidio.

El vuelo partió desde Asunción con destino inicial a la ciudad de Rosario, donde se entregó a Rocha y Ferreyra Leguizamón a la Delegación Unidad Operativa Federal Rosario para su alojamiento en la División Alcaidía del Área Regional Federal Litoral.

Posteriormente, el viaje continuó hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Algarín Brítez y Espínola Cañete fueron puestos a disposición de la Policía de la Ciudad y la Comisaría 2° de José C. Paz, respectivamente.

