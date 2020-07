El coronavirus y la peor recesión de la historia argentina trajeron como contracara quizás un único dato positivo: la desaceleración de la inflación. El acumulado de los primeros cinco meses del año dio como resultado una suba de precios del 11,1%, más de cinco puntos menos de lo que esperaban los analistas del mercado en enero.



Sin embargo, la posible reactivación en el segundo semestre podría hacer que el IPC se acelere y cierre el 2020 a cifras solo tres o cuatro puntos por debajo del 41,7% pronosticado antes del Covid-19. Otros, en un escenario pesimista sin recuperación, estiman una inflación anual que no supere por mucho el 20%.

yogur queso leche lacteos.jpg UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Pero, ¿qué pasa hoy con los precios en los negocios de cercanía? Desde la Cámara de Kiosqueros y Almaceneros de Santa Fe, Ricardo Mascheroni, dialogó con UNO en la Radio, el programa del UNO que se emite de lunes a viernes de 16 a 17.30 y manifestó: "Están llegando aumentos a los comercios de cercanía, algunos de forma desmedida por parte de las grandes empresas, por ejemplo una de las firmas de lácteos más importantes aumentó los productos en un 3%, uno puede decir que es muy poco, pero para los pequeños comercios es un golpe duro y lo mismo para el cliente. Pero lo nuevo y que llama la atención es que además ahora a ese tres por ciento hay que sumarle otro tres que se le ha puesto al transporte de productos, por lo que para un negocio el total de aumento sería 6%".

CAJONES DE CERVEZA

"Esto no hace más que tomarnos de rehén tanto a los pequeños comerciantes como a los consumidores, ya que no quisieran llevar los aumentos a los productos, pero de otra manera no podemos hacerle frente al sostenimiento de los negocios".

En cuanto a futuros aumentos, lo que se anunció también es la suba en las cervezas, los cuales rondarán entre el 30 y 40 por ciento. "Esto se debe a que las empresas decidieron quitarle a los comercios el retiro de las bonificaciones, lo que recaerá directamente en el precio", afirmó Mascheroni.

El sistema puerta a puerta

Otra de las cosas que preocupa al sector es la nueva modalidad que implementaron las empresas de comestibles que es el sistema puerta a puerta, a través del cual el consumidor puede acceder a través de una app a hacer el pedido de lo que desee sin salir de casa.

"Por el problema de la pandemia hubo un cambio en la manera de distribución y también de consumo y se abrió paso a la posibilidad de este nuevo sistema", dijo Mascheroni, al mismo tiempo que mostró su preocupación ya que si esto se incrementa y el consumidor lo ve como una mejor opción, peligra el cierre de muchos de nuestros comercios".