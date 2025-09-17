Uno Santa Fe | Santa Fe | Tacca

Intervención integral de bulevar Raúl Tacca: así será la obra que transformará el acceso al Card en Santa Fe

Con un presupuesto de casi $6.500 millones y un plazo de ejecución de 240 días, el proyecto prevé rotondas, bicisendas, veredas, obras hídricas y más de 20.000 m² de espacios verdes. La intervención se enmarca en los Juegos Suramericanos 2026.

17 de septiembre 2025 · 15:33hs
Con la apertura de sobres, la provincia de Santa Fe dio un paso clave para avanzar en la obra integral del bulevar Raúl Tacca, que abarcará el acceso y el entorno del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la ciudad.

El presupuesto oficial asciende a 6.474.855.786,62 pesos, con un plazo de ejecución de 240 días, y ocho empresas presentaron ofertas para llevar adelante el proyecto.

La intervención abarcará 1.000 metros de calle Raúl Tacca, con ensanche frente al predio del CARD y remodelación del bulevar desde 1º de Mayo hasta el ingreso al complejo.

Se prevé la construcción de tres rotondas y ocho pasos peatonales, junto con señalización vial horizontal y vertical.

El plan incluye obras hídricas: entubado de 330 metros de un zanjón a cielo abierto, 460 metros de revestimiento geotextil sobre el margen oeste del reservorio y readecuación del sistema de desagües pluviales.

También se suman mejoras arquitectónicas: 167 módulos de estacionamiento permanentes y 83 temporales sobre calle Tacca, 94 módulos en playa y un playón para el estadio multipropósito.

Se intervendrán 1.000 metros de veredas frente a los predios deportivos, 1.600 metros cuadrados de explanada de acceso al estadio, 1.000 metros de sendas peatonales con espacios de estancia y estaciones deportivas, 1.000 metros de bicisendas y 20.000 metros cuadrados de espacios verdes recuperados.

El proyecto contempla la plantación de 118 especies y un nuevo sistema de alumbrado público con columnas de iluminación vial y peatonal.

Santa Fe, capital del deporte argentino

Durante el acto de apertura de sobres, el gobernador Maximiliano Pullaro resaltó que continuar con lo planificado por la gestión anterior “no era fácil, porque Argentina atravesaba una situación crítica en materia económica”. Subrayó que la inversión en las tres sedes de los Juegos Suramericanos 2026 —Rosario, Santa Fe y Rafaela— dejará un legado en la provincia y “nos va a mostrar como la capital del deporte argentino”.

La vicegobernadora Gisela Scaglia aseguró que Santa Fe “es una ciudad que convoca al deporte” y destacó el esfuerzo provincial para consolidar a la ciudad como capital nacional del deporte, junto a Rafaela y Rosario.

El senador por La Capital, Paco Garibaldi, señaló que la obra “consolidará un polo deportivo muy importante y dejará un legado para la ciudad y la región”. Por su parte, el intendente Juan Pablo Poletti valoró la continuidad de proyectos de gestiones anteriores y aseguró que la inversión “beneficiará a todos los santafesinos”.

Del acto participaron además los ministros Pablo Olivares (Economía) y Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano), los secretarios Julián Galdeano y Emilio Jatón, diputados provinciales, autoridades del CARD, del Instituto de Educación Física y del Centro de Estudiantes, así como concejales y funcionarios provinciales.

