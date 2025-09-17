Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, detalló cómo se articuló el operativo de búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo y la detención de dos sospechosos en Monte Vera

El violento crimen de Damián Strada, de 32 años , conmociona a la región. El joven había desaparecido el sábado 13 de septiembre cuando salió de su casa en María Luisa , en el departamento Las Colonias. Su cuerpo fue hallado el martes a la vera de la ruta provincial 2 , cerca de Laguna Paiva , con signos de haber sido parcialmente quemado.

Virginia Coudannes , secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, explicó que el operativo de búsqueda comenzó tras el pedido de paradero realizado por la familia y fue liderado por la Unidad Regional XI , con apoyo de la UR I, la PDI y la fiscalía .

“Trabajamos con imágenes de los centros de monitoreo de Laguna Paiva y Nelson, sumado al análisis de telefonía celular. Eso nos dio un indicio de la zona donde posiblemente podía estar el cuerpo”, precisó la funcionaria.

La búsqueda incluyó drones y canes detectores de restos humanos, que finalmente permitieron localizar el cadáver. En el lugar trabajó el equipo de Criminalística, que levantó elementos para la investigación.

Tal como adelantó UNO Santa Fe, Coudannes confirmó que el cuerpo presentaba signos de incineración en el torso y el rostro, aunque aclaró que será la autopsia la que determine si esas lesiones fueron posteriores a la muerte o parte del mecanismo del crimen.

Las detenciones

La funcionaria también informó que, a partir de testimonios, registros de cámaras y entrevistas, la investigación apuntó a una mujer y un hombre con los que Strada había sido visto en las horas previas. Con orden del fiscal Benítez, se realizaron allanamientos y se produjo la detención de la pareja en la localidad de Monte Vera.

Respecto al móvil del hecho, Coudannes sostuvo que “todavía no se puede confirmar ninguna hipótesis”, aunque indicó que los detenidos mantenían una relación de amistad con la víctima.

La moto de Strada fue hallada en la misma zona, abandonada, aunque la funcionaria negó que hubiera sido desguazada para su venta.

“Por ahora no podemos confirmar si el crimen ocurrió en el lugar donde se encontró el cuerpo o en otro sitio. Todo queda sujeto al resultado de la autopsia y las pericias”, cerró Coudannes.