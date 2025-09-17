Uno Santa Fe | Santa Fe | miércoles

Miércoles con buen tiempo por la mañana en la ciudad de Santa Fe, tarde primaveral y noche con ¿lluvias?

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

17 de septiembre 2025 · 08:10hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo mayormente despejado, húmedo y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 16.8º, y se espera que la máxima alcance los 29º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que el sistema de alta presión comienza a perder fuerza debido a la configuración de las masas de aire en la región. Esto permite que las corrientes cálidas y relativamente húmedas provenientes principalmente desde el este, transportando humedad desde el océano y desde el noreste del continente generen que durante la jornada se observe un aumento de la nubosidad junto con una tendencia a inestabilizarse lenta y gradualmente. Con ello, se podrían observar algunos eventos aislados de precipitaciones de diversas intensidades entre la tarde/noche de hoy y las primeras horas de mañana, no descartándose la posibilidad de chaparrones algo más intensos. Se espera que las condiciones comiencen a mejorar de forma lenta a partir del domingo con descenso gradual de las temperaturas.

Jueves con cielo mayormente cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia a despejarse hacia la tarde. Condiciones algo inestables con la posibilidad de lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas de la jornada, pudiéndose extender hasta el transcurso de la mañana y no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 18º y poco cambio de las máximas, 30º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto el viernes se espera una jornada parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas en suave ascenso: mínima 19º y máxima 31º. Vientos leves a moderados del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, sábado con cielo parcialmente nublado a mayormente despejado con condiciones inestables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 19º y suave descenso de las máximas, 29º Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al oeste/noroeste y luego al sur/suroeste hacia la tarde/noche.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

