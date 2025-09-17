Miércoles con buen tiempo por la mañana en la ciudad de Santa Fe, tarde primaveral y noche con ¿lluvias? Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 17 de septiembre 2025 · 08:10hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo mayormente despejado, húmedo y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 16.8º, y se espera que la máxima alcance los 29º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que el sistema de alta presión comienza a perder fuerza debido a la configuración de las masas de aire en la región. Esto permite que las corrientes cálidas y relativamente húmedas provenientes principalmente desde el este, transportando humedad desde el océano y desde el noreste del continente generen que durante la jornada se observe un aumento de la nubosidad junto con una tendencia a inestabilizarse lenta y gradualmente. Con ello, se podrían observar algunos eventos aislados de precipitaciones de diversas intensidades entre la tarde/noche de hoy y las primeras horas de mañana, no descartándose la posibilidad de chaparrones algo más intensos. Se espera que las condiciones comiencen a mejorar de forma lenta a partir del domingo con descenso gradual de las temperaturas.

Jueves con cielo mayormente cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia a despejarse hacia la tarde. Condiciones algo inestables con la posibilidad de lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas de la jornada, pudiéndose extender hasta el transcurso de la mañana y no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 18º y poco cambio de las máximas, 30º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto el viernes se espera una jornada parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas en suave ascenso: mínima 19º y máxima 31º. Vientos leves a moderados del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos. Por último, sábado con cielo parcialmente nublado a mayormente despejado con condiciones inestables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 19º y suave descenso de las máximas, 29º Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al oeste/noroeste y luego al sur/suroeste hacia la tarde/noche. • LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región