Uno Santa Fe | Santa Fe | docentes

Los docentes de la Universidad Nacional del Litoral perdieron "cerca del 30% de poder adquisitivo en un año"

La decana de Ciencias Económicas, Liliana Dillon, advirtió que el desfinanciamiento universitario genera fuga de profesionales y obliga al pluriempleo

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

17 de septiembre 2025 · 09:26hs
Los docentes de la Universidad Nacional del Litoral perdieron cerca del 30% de poder adquisitivo en un año

José Busiemi

La discusión por el financiamiento universitario volvió al centro de la escena tras el veto presidencial a la ley aprobada en el Congreso y en paralelo a la presentación del presupuesto 2026. En ese marco, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Liliana Dillon, advirtió que el desfinanciamiento ya tiene consecuencias graves en Santa Fe.

“Estamos hablando no solo de los gastos de funcionamiento, sino también de investigación, tecnología y salarios. Desde diciembre de 2023 hasta ahora los docentes perdimos un 29,1% de poder adquisitivo. Es una situación insostenible que provoca renuncias y fuga de profesionales al exterior o al sector privado”, señaló Dillon en diálogo con el programa Mañana UNO por UNO 106.3.

Becas

La decana explicó que la falta de fondos afecta también a la permanencia estudiantil: “Las becas actualizadas no alcanzan al 10% de la canasta básica que necesita un estudiante para vivir. Además, el sistema de dedicaciones está cada vez más deteriorado: muchos docentes solo pueden sostener cargos simples, con salarios que rondan los $170.000 brutos sin antigüedad, lo que obliga al pluriempleo y afecta la calidad de la enseñanza”.

Sobre los anuncios del presidente en el presupuesto 2026, Dillon valoró el ordenamiento pero advirtió que la propuesta de 4,8 billones de pesos para las universidades nacionales “queda corta” respecto del 7,2 billones que demanda el sistema. “Celebro que exista un proyecto de presupuesto porque da previsibilidad, pero el monto no alcanza y no contempla la recomposición salarial”, subrayó.

La decana también hizo hincapié en el rol de la universidad como motor económico: “Cada peso que gasta un estudiante que proviene de otra ciudad multiplica por 1,56 el producto en la región. Y cada peso invertido por la universidad impacta en 1,88. Es decir, la educación no solo es un derecho y una oportunidad de ascenso social, sino también un factor real de dinamización económica”.

La entrevista completa por UNO 106.3 FM:

LILIANA DILON

docentes Universidad Nacional del Litoral Santa Fe
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Miércoles con buen tiempo por la mañana en la ciudad de Santa Fe, tarde primaveral y noche con ¿lluvias?

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Operativos de control: el fin de semana se retuvieron 91 vehículos en infracción

Operativos de control: el fin de semana se retuvieron 91 vehículos en infracción

La comunidad universitaria santafesina vuelve a marchar este miércoles en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

La comunidad universitaria santafesina vuelve a marchar en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

Lo último

Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Último Momento
Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Madelón, mesurado en Unión: No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera

Madelón, mesurado en Unión: "No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera"

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

Ovación
La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Walter Otta: Colón tiene jerarquía, y hay que respetarlo

Walter Otta: "Colón tiene jerarquía, y hay que respetarlo"

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit