Comenzó la marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe

La comunidad universitaria se moviliza contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, con réplicas en todo el país y un acto central en el Rectorado de la UNL. La jornada también incluye la defensa de la salud pública y del Hospital Garrahan.

La comunidad universitaria nacional inició este miércoles la Marcha Federal en defensa de la universidad pública, la ciencia y la salud , en rechazo al veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

En Santa Fe, la concentración comenzó a las 17 en Av. de los 7 Jefes y Bv. Gálvez , desde donde los manifestantes marchan hacia el Rectorado de la UNL .

El acto central se realizará a las 18, con la entonación del Himno Nacional y la lectura de un documento consensuado por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.

La consigna de la jornada es: “No al veto – Sí a la universidad pública – Sí a la salud pública”, sumándose también el reclamo por el Hospital Garrahan.

Como antesala, este martes se realizó un apagón nacional a las 20, bajo el lema: “Sin Educación, sin Salud y sin Ciencia no hay desarrollo para el país”, invitando a instituciones y hogares a apagar las luces durante algunos minutos en señal de protesta.

Llamado a toda la sociedad

En conferencia de prensa, referentes del sistema universitario santafesino convocaron a la ciudadanía a sumarse a la movilización. Estuvieron presentes el rector Enrique Mammarella, el decano de la UTN Regional Santa Fe Eduardo Donnet, la vicedecana Eva Casco, el secretario general de APUL Rubén Núñez, los dirigentes de ADUL Guillermo Munné y Nidia Maidana, la presidenta de FAGDUT Santa Fe Lucila Rossi Gerard, y el presidente de la FUL Roberto Longo, junto a decanos y autoridades académicas.

Mammarella expresó: “Convocamos a toda la ciudadanía a que nos acompañe en estas acciones en rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Hoy martes realizaremos un apagón a las 20, durante 5 a 10 minutos, para mostrar nuestra disconformidad, y mañana marcharemos en Santa Fe en consonancia con lo que sucederá en todo el país”.

El rector advirtió que el presupuesto universitario previsto “aumenta un 25% cuando la inflación interanual fue del 33,6%, lo que demuestra que nuevamente las universidades quedan por debajo de la inflación”.

Facultades abiertas, pero con dificultades

El decano de la UTN Regional Santa Fe, Eduardo Donnet, sostuvo que las facultades siguen abiertas y dictando clases, pero “apelando a recursos propios, muchas veces a costa de no poder renovar equipamiento ni laboratorios”. Agregó que esta situación afecta también a los estudiantes y que “funcionamos porque nuestras instituciones están ordenadas, pero no nos permite proyectar a futuro”.

Guillermo Munné (ADUL) remarcó que “es responsabilidad del Congreso ratificar la vigencia de la ley de financiamiento universitario y del Ejecutivo garantizar su cumplimiento, para que las universidades puedan cumplir con su misión y los trabajadores tengan condiciones dignas”.

Desde los no docentes, Rubén Núñez (APUL) subrayó que la pérdida del poder adquisitivo repercute en la calidad de vida de los trabajadores y llamó a marchar junto a toda la comunidad universitaria, incluidos jubilados.

Por su parte, Roberto Longo (FUL) destacó que el movimiento estudiantil se suma al reclamo “en contra del veto y en defensa de la salud pública”, y advirtió que las becas nacionales Progresar de $35.000 son insuficientes para sostener la vida académica de los estudiantes.